Prossimo turno Bundesliga: calendario, orari partite e diretta tv

Il 17esimo turno di Bundesliga si apre con un anticipo del venerdì e si chiuderà domenica alle 18.30 con il confronto fra Paderborn ed Eintracht Francoforte. Andiamo di seguito a scoprire il programma completo.

Bundesliga, 17esima giornata d’andata: l’anticipo del venerdì

Hoffenheim-Borussia Dortmund è il match che aprirà il turno di Bundes venerdì alle ore 20:30. I padroni di casa stanno vivendo un momento di leggera flessione dopo un’ottima partenza e sono infatti scivolati al nono posto in classifica. L’avversario non sarà certo dei più semplici: il Dortmund è una delle squadre più in forma ed è reduce da cinque risultati utili consecutivi.

Prossimo turno Bundesliga: i sei match del sabato

Scontro diretto decisivo per le sorti della lotta per non retrocedere sarà quello tra Colonia e Werder Brema di sabato alle ore 15.30, rispettivamente quartultima contro terzultima.

Il Friburgo ha la ghiotta opportunità di accorciare le distanze dal gruppo delle prime: vincendo contro lo Schalke 04 infatti si ritroverebbe ad un punto dalla quinta piazza: il match si disputerà alle ore 15.30.

Il Bayern Monaco è alla caccia di quella continuità che manca ormai dall’inizio della stagione. I bavaresi, abituati a dominare gli ultimi 7 campionati, sono costretti ad inseguire e non possono permettersi un passo falso contro il sempre ostico Wolfsburg. Anche in questo caso diretta a partire dalle 15.30.

Medesimo orario anche per Magonza-Leverkusen, con le aspirine in cerca dei tre punti dopo gli ultimi due ko consecutivi che li hanno fatti scivolare fuori dalle zone europee.

Il match tra Lipsia ed Ausburg vede di fronte le due squadre che ultimamente stanno meglio in tutto il campionato. I padroni di casa possono allungare una striscia di vittorie che ha già del clamoroso: sono otto nelle ultime otto uscite. Anche l’Ausburg ha messo il piede sull’acceleratore collezionando quattro successi negli ultimi cinque match disputati: fischio d’inizio previsto per le 15.30.

Alle ore 18:30 è invece il turno di Herta Berlino-Borussia Monchegladbach. I capitolini arrivano a questo importante scontro da due vittorie di fila, il ‘Gladbach ha necessità di mantenere la testa della classifica.

Bundesliga, le due partite della domenica

Alle 15:30 di domenica si affrontano Fortuna Dusseldorf (che non vince da sette turni) e Union Berlino, reduce da un buon periodo di forma. Interessante infine anche la sfida fra Paderborn ed Eintracht Francoforte (ore 18.00), con quest’ultima che sembra essere incappata in una crisi senza fine, fino al momentaneo raggiungimento della dodicesima posizione in classifica.

Dove vedere i match in diretta tv e streaming

I match di Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Borussia Monchegladbach saranno trasmessi in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now TV.

