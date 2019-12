Condividi su

Mertens, il futuro è ancora un rebus: spunta anche il Borussia Dortmund

Dries Mertens ed un futuro ancora tutto da scrivere: l’attaccante belga, in dubbio per la prossima giornata per un problema fisico ancora da valutare, è finito da tempo al centro di parecchie voci di mercato.

Dov’è finito Ciro?

La stagione di Mertens al Napoli era iniziata alla grande, esattamente come aveva terminato la scorsa, a suon di gol e assist: la doppietta al Salisburgo in Champions League gli aveva permesso di incidere il suo nome nella storia del club, raggiungendo quota 116 gol con la maglia azzurra, superando niente poco di meno che Diego Armando Maradona, una figura che dalle parti di Napoli è ciò che più si avvicina ad essere considerato una divinità. Tutto sembrava indirizzato verso l’ennesima stagione da protagonista del belga, nonostante pendesse sulle sue spalle il peso di un contratto in scadenza nel 2020.

Qualcosa, però, è andato poi storto: dopo la partita con il Brescia – datata 29 settembre – Dries ha smesso di segnare in campionato. Un digiuno di quasi tre mesi per un giocatore capace di andare in doppia cifra per tre anni consecutivi sotto la gestione di Sarri prima e Ancelotti poi, giocando anche in un ruolo non suo. Ciò potrebbe essere accaduto perché influenzato dal rendimento collettivo della squadra largamente al di sotto delle aspettative ed in parte anche dalle dichiarazioni fuori luogo (eufemismo) del suo presidente, che al riguardo dei possibili rinnovi di Callejon, e del belga appunto, aveva detto: “Non sono disposto ad uno sforzo importante, possono anche andare in Cina a fare una vita di m****!“

Mertens finisce sul mercato: arriva l’offerta del Dortmund

Per forza di cose, l’occasione Mertens a parametro zero fa gola a tantissimi club, tra cui l’Inter che, circa un mese fa, si era informata con gli agenti del giocatore per un eventuale approdo in nerazzurro a stagione terminata.

L’ultima offerta in ordine di tempo arrivata al Napoli, però, è quella del Borussia Dortmund, alla ricerca di un attaccante dopo l’imprevisto infortunio di Paco Alcacer: il Borussia prenderebbe sin da subito Mertens, accettando un piccolo indennizzo da pagare del Napoli, che non può certo chiedere cifre stratosferiche per un giocatore a scadenza.

Dries Mertens non è ancora convinto: il suo desiderio sarebbe quello di rimanere a Napoli o addirittura di rinnovare, ma la strada sembra parecchio in salita. Il belga è invece sicuro di non voler accettare offerte provenienti dall’Italia.

