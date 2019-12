Condividi su

Grand Theft Auto V festeggia il Natale con un evento, i contenuti

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Rockstar Games decide di proporre per GTA V dei contenuti per la modalità multiplayer; vediamo cosa propone l’online di uno dei giochi più seguiti.

Il successo di GTA V

Grand Theft Auto V è un’avventura dinamica in terza persona in un contesto open world, sviluppato da Rockstar Games per Playstation 3 e Xbox 360; successivamente il titolo è approdato anche su Playstation 4, Xbox One e PC con nuovi contenuti (tipo la visuale in prima persona, la possibilità di comandare animali tramite dei collezionabili, il redesign dei fondali marini e tanto altro). È uno dei videogiochi più venduti di sempre, con più di 115 milioni di copie distribuite ed è anche il prodotto videoludico con il più alto budget, costato ben 256 milioni di dollari. Il videogioco si svolge a San Andreas (uno stato immaginario controparte della reale California), ambientazione usata anche per il titolo uscito nel 2007, Grand Theft Auto: San Andreas ed è anche primo titolo in cui abbiamo la possibilità di utilizzare tre personaggi durante la storia: Franklin Clinton, Michael De Santa e Trevor Philips. Il gioco ha anche una modalità multigiocatore, supportata eccellentemente con tantissimi contenuti rilasciati negli anni.

I contenuti celebrativi di Natale

Los Santos si è adornata in pieno stile natalizio: le attività, compreso il Casinò e Resort Diamond, sono decorati con alberi, rami di vischio, ghirlande e si potranno iniziare battaglie con palle di neve. Nel corso dell’evento di GTA V si potranno ricevere regali come: completi integrali, razzi pirotecnici, minigun, snack, giubbotti antiproiettile e giocattoli festivi. La supercar Grotti Furia è disponibile da Legendary Motorsport, per i giocatori che effettueranno l’accesso il 24 dicembre ci saranno regali in programma e collegandosi il 25 dicembre ci verrà regaloto il Carro armato RC di Invade and Persuade da Warstock Cache & Carry. Giocando a GTA V Online prima dell’1 gennaio si otterranno una serie d’abbigliamenti festivi come il pigiama a quadri accesi, il pigiama motivo rosso, la maglia festiva Burger Shot e la maglia festiva Slaying verde. Inoltre alcuni immobili e veicoli avranno uno sconto, rispettivamente del 50% e del 40% ed altri premi partecipando al Casinò e Resort Diamond dal 19 dicembre.

