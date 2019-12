Call of Duty: Modern Warfare, primo nelle vendite UK, trama e gameplay

Condividi su

Scala le classifiche inglesi il nuovo titolo sviluppato dagli Infinity Ward, sorpassando i suoi predecessori nello stesso periodo corrente delle vendite UK passate (Black Ops 4 e World at War 2); il titolo viene seguito in seconda posizione da Star Wars Jedi Fallen Order e in terza da FIFA 20. Andiamo a descrivere la trama in generale ed il gameplay del nuovo sparatutto.

Agenti della CIA e terrorismo

Call of Duty: Modern Warfare è un reboot della serie, che oltre ad avere una linea temporale diversa si discosta anche per trama, non prendendo in considerazione i capitoli passati della stessa. Nel gioco ci troveremo ad impersonare dapprima un agente della CIA che, con l’aiuto di una milizia ribelle, dovrà sventare una minaccia in medioriente da parte di truppe russe (con a capo il generale Barkov) e una cellula terroristica di nome Al-Qatala, quest’ultima responsabile di vari attacchi in città europee; proprio durante un attacco ci viene presentato il secondo personaggio giocabile (un sergente dei servizi speciali) ed il nostro comandate, John Price.

Call of Duty: Modern Warfare, il gameplay

Il titolo è uno sparatutto in prima persona dove presenta sia una modalità storia che una multigiocatore. Quest’ultima ha ricevuto delle modifiche sostanziali, rendendo il gioco più veloce ed una personalizzazione per le armi che possono fare la differenza nelle vittorie online; oltre questo, le armi hanno ricevuto un redesign dei suoni (vincitori del miglior audio design ai The Game Awards 2019) e personalizzazioni d’aspetto, che in base agli accessori equipaggiati andranno a cambiare l’estetica dell’arma. Come modalità ritornano le Operazioni Speciali (giocabili sia in singolo che in multigiocatore) e la modalità Sopravvivenza, con orde di nemici infinite. Oltre questo è attesa una modalità Battle Royale, che dovrebbe vedere luce a gennaio 2020 e, per i possessori del gioco, i dlc che usciranno in futuro saranno gratuiti.

