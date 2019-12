Condividi su

Trials of Mana: trama, gameplay, dove esce e quando

In arrivo il remake in alta definizione del terzo capitolo della serie Mana; vediamo insieme cosa tratta la trama, com’è il gameplay e quando esce.

La Dea del Mana

L’originale Trials of Mana era un titolo sviluppato da SquareSoft (ora Square Enix), uscito solo in Giappone per Super Famicon nel 1995, attualmente è in sviluppo un remake in alta definizione. La storia del mondo di gioco è in un universo immaginario dove vi è quest’energia eterea chiamata Mana; la Dea, in passato, creatrice del mondo di gioco e di questa energia, ha forgiato una spada per combattere otto bestie che minacciano l’esistenza della vita (i Benevodon), le ha sigillate in otto pietre per poi addormentarsi in un albero. Anni dopo, l’energia Mana sta per svanire ed alcune persone complottano per rompere i sigilli delle pietre, facendo tornare in vita i Benevodon, con lo scopo di ottenere un potere immenso. La storia inizia in luoghi differenti in base a quale personaggio si è scelto.

Il gameplay di Trials of Mana

Il gioco, rispetto all’originale, che era in 2D a 16 bit con una visuale dall’alto, ha ricevuto una grafica 3D con visuale in terza persona (alle spalle del personaggio, con telecamera libera). È un JRPG (con i classici paramenti HP, MP e livelli), si controlla un personaggio alla volta (gli altri controllati dall’intelligenza artificiale) con la possibilità di cambiare controllo in qualsiasi momento della battaglia.

Ci sono sei possibili personaggi con cui giocare: all’inizio dell’avventura il giocatore ne sceglierà tre, di cui uno principale che ne prenderà il controllo e altri due che si uniranno al team una volta incontrati nel gioco; i tre personaggi rimanenti fungono da personaggi non giocanti (NPC) incontrabili nell’avventura. Ogni personaggio usa un tipo di arma diversa, oltre gli incantesimi: l’efficacia di essi dipende dall’abilità magica del personaggio dalla debolezza elementale del nemico. Le battaglie sono in tempo reale e, quando si è attaccati dai mostri, si riempie un indicatore che consente al giocatore di usare attacchi speciali specifici del personaggio. Trials of Mana ha anche una funzione di calendario al suo interno, con una settimana che scorre molto più rapidamente rispetto al normale; ogni giorno della settimana è rappresentato da uno spirito elementale: nella giornata di quello spirito, la magia di quell’elemento sarà leggermente più forte. Vi è anche il ciclo diurno/notturno, con alcuni eventi che accadono solo in determinate ore del giorno, come: un mercato nero (solo di notte) che vende articoli particolarmente rari; nemici incontrati in determinate ore; inoltre, uno dei personaggi giocabili ha l’abilità di trasformarsi quando combatte di notte, aumentando notevolmente il suo potere d’attacco. L’uso dei servizi come la locanda consente al giocatore di velocizzare l’orologio del gioco.

Dove esce e quando

Trials of Mana sarà disponibile il 24 aprile 2020 per Playstation 4, Switch e PC.

