Juventus-Lazio: focus sulla finale di Supercoppa Italiana 2019

Juventus-Lazio, partita valida per la Coca-Cola Supercup 2019, si sfidano questa domenica alle ore 17:45 al King Saud University Stadium di Riyadh.

Juventus e Lazio si sfideranno per aggiudicarsi il primo trofeo stagionale

Juventus-Lazio scenderanno in campo domani pomeriggio per giocare la finale di Supercoppa Italiana che si disputerà in Arabia Saudita. I bianconeri, campioni d’Italia per 8 anni consecutivi, affronteranno i biancocelesti vittoriosi dell’ultima edizione della Coppa Italia: si prospetta una sfida con tante emozioni visto l’alto tasso tecnico di cui godono entrambe le squadre.

Le condizioni delle due squadre

La Juventus si presenta all’appuntamento dopo aver raccolto 10 punti nelle ultime cinque giornate di campionato, vincendo tre volte e pareggiando una sola volta. L’unica sconfitta in campionato di quest’anno è arrivata proprio contro la squadra di Simone Inzaghi, perdendo per 3-1. La squadra di Sarri si trova momentaneamente al secondo posto in Serie A (dietro all’Inter allenata da Antonio Conte).

La Lazio sta disputando un grandissimo campionato, infatti si trova al terzo posto in classifica e viene da cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque gare, con una partita in meno da giocare che verrà recuperata a febbraio. Non si possono dire le stesse parole per il suo percorso europeo: i biancocelesti infatti non hanno superato il girone di Europa League (che avrebbe consentito, per ende, di qualificarsi ai sedicesimi di una competizione alla loro portata).

CR7 vs Immobile: numeri a confronto

Quando si pensa a Juventus-Lazio è inevitabile non pensare ai due uomini-simboli delle squadre: Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile. Certamente entrambe le squadre godono di tanti altri fuoriclasse come Dybala e Luis Alberto – oltre ai già noti Higuain e Milinkovic-Savic – ma dovranno essere il portoghese e il nazionale azzurro a dover fare, ancora una volta, la differenza.

L’attaccante biancoceleste comanda la classifica dei marcatori in Serie A con 17 reti in 16 partite e a questi si aggiungono i 3 gol in 4 match siglati con la maglia dell’Italia durante le qualificazioni ai prossimi Europei. In Europa League, l’attaccante di Torre Annunziata è andato in rete due volte in quattro partite. Tirando le somme, fanno 22 gol complessivi in 24 presenze durante questa stagione.

Grandi numeri per i due bomber

Segue il cinque volte pallone d’oro in seconda posizione di questa speciale classifica, dove quest’anno ha segnato 10 gol in 14 gare di campionato, mentre con la maglia del Portogallo è andato in rete 11 volte in 8 match. In Champions League sono solamente due i gol siglati in sei partite, forse troppo pochi per un campione come Cristiano Ronaldo. Complessivamente, l’attaccante di Funchal è andato a segno 23 volte in 28 gare durante questa stagione.

Dati i numeri, Immobile ha trovato il gol con più continuità a differenza di CR7 che, però, è stato fuori dai campi per qualche giornata per via di un infortunio al ginocchio. Entrambi hanno già lasciato il segno durante le finali passate: il primo proprio contro la Juventus nel 2017, il secondo ha deciso la finale dello scorso anno contro il Milan. Riusciranno ad andare in rete anche in questa finale?

I precedenti di Juventus-Lazio in Supercoppa

Juventus e Lazio si affronteranno per la quinta volta in una finale di Supercoppa di Lega. Lo storico dei risultati vede due vittorie a favore dei biancocelesti e due vittorie per i bianconeri. L’ultimo incontro risale all’agosto 2017, con la Lazio che vinse 2-3 nei minuti finali della partita grazie alla doppietta di Immobile e al gol di Murgia.

Le probabili formazioni del match

JUVENTUS. Maurizio Sarri potrebbe confermare il tridente Dybala-Higuain-Ronaldo che bene ha fatto contro Udinese e Sampdoria. In porta non sicura la titolarità di Szczesny: il portiere polacco ha saltato le ultime due partite di campionato per un problema alla spalla e pare non essere del tutto recuperato. In difesa ballottaggio Demiral-De Ligt: il difensore turco ha offerto ottime prestazioni nelle ultime due giornate di campionato e potrebbe essere riconfermato anche per questa occasione. A centrocampo sicuri del posto Bentancur e Pjanic. Indisponibili Khedira e Chiellini.

LAZIO. Nessun dubbio di formazione per Simone Inzaghi che schiererà la formazione tipo. In porta Strakosha, linea a 3 di difesa con Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo titolari Milinkovic-Savic e Luis Alberto, in avanti confermata la coppia d’attacco Correa-Immobile. Indisponibili Marusic, Patric, Vavro e Lukaku.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain; Cristiano Ronaldo.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

