Tessera Sanitaria smarrita: duplicato e come averla online

Cosa fare quando si smarrisce la tessera sanitaria; ecco i modi in cui è possibile richiedere il duplicato del documento che permette di accedere alle prestazioni del SSN e non solo.

Tessera Sanitaria: presentare denuncia di smarrimento

Innanzitutto, nel momento in cui ci si rende conto di aver smarrito la tessera sanitaria è consigliabile effettuare la relativa denuncia alle autorità competenti (anche se non è espressamente previsto dalla normativa in merito). La denuncia si può effettuare recandosi di persona presso un commissariato di Polizia o una stazione dei Carabinieri. Oppure, si può presentare in via telematica attraverso il servizio “Denuncia via Web” della Polizia o dei Carabinieri: entro 48 ore, però, bisognerà recarsi di persona presso un commissariato o una stazione per la formalizzazione della denuncia stessa.

La richiesta del duplicato: modalità e tempistiche

In primo luogo, la richiesta di duplicato della tessera sanitaria può essere effettuata online grazie ai servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul proprio portale. Se la tessera smarrita non era dotata di microchip basterà inserire codice fiscale, dati anagrafici e motivo della richiesta di duplicato: quest’ultimo sarà inviato all’indirizzo presente nell’Anagrafe tributaria. Invece, se la tessera smarrita era dotata di microchip e valeva, dunque, anche da Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per richiedere il duplicato si dovrà accedere al portale Fisconline. Una volta fatto accesso, nella sezione “La mia scrivania” si dovrà cliccare su “servizi per” quindi su “richiedere” e infine su “duplicato della tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale”. La nuova tessera sarà recapitata dopo 5 giorni lavorativi all’indirizzo presente in Anagrafe tributaria (tale procedura si potrà svolgere una sola volta nell’anno solare).

La richiesta e dunque l’ottenimento del duplicato della tessera si potrà svolgere anche rivolgendosi direttamente a uno sportello dell’Agenzia delle Entrate presentando il modello AA4/8 e il proprio documento di identità (o quello di un soggetto terzo per cui si presenta richiesta). La stessa procedura va seguita nel caso in cui si faccia richiesta di duplicato presso gli uffici dell’anagrafe del proprio distretto sanitario.

