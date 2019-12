Condividi su

Dove vedere Liverpool-Flamengo in diretta tv e streaming

Liverpool-Flamengo, match valido per la finale del Mondiale per club 2020 si disputerà sabato 21 dicembre alle ore 18:30 al Khalifa International Stadium.

Liverpool-Flamengo: un posto sul tetto del mondo

Quella fra i campioni d’Europa e del Sudamerica sarà la finale della competizione. I Reds si sono qualificati dopo aver eliminato in semifinale i messicani del Monterrey vincendo per 1-2, grazie alle reti di Keita e Firmino sul finale di gara.

I rubronegros, invece, si presentano all’appuntamento dopo aver battuto l’ Al Hilal per 3-1 grazie alle reti di De Arrascaeta, Henrique e all’autogol di Al Bulayhi.

I precedenti di Liverpool-Flamengo

Reds e Mengão sono già stati avversari nella finale di Coppa Intercontinentale del 1981, con i brasiliani che vinsero per 3-1. Tra le fila di quella squadra vincente c’era anche Zico.

Le probabili formazioni del match

LIVERPOOL – Jurgen Klopp cambia sei undicesimi di coloro che hanno preso parte nella semifinale contro il Monterrey. Ritrovano il posto da titolare Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie di difesa, a centrocampo Henderson e Wijnaldum, mentre in attacco verranno schierati Salah, Firmino e Mane. In porta sicuro del posto Alisson così come Van Dijk in difesa: quest’ultimo torna tra i titolari dopo aver assistito l’ultimo incontro dalla panchina.

FLAMENGO – Solo un cambio di formazione, rispetto alla semifinale contro l’Al Hilal, per Jorge Jesus, che farà scendere in campo Everton al posto di Ribeiro. Confermato il 4-2-3-1 con Alves in porta, Rafinha e Felipe Luis terzini. A centrocampo sicuri del posto Arao e Gerson, così come De Arrascaeta ed Henrique sulla trequarti. In attacco Gabriel Barbosa unica punta centrale.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wjinaldum; Salah, Firmino, Mane.

Flamengo (4-2-3-1): Alves; Rafinha, Caio, Mari, Luis; Arao, Gerson; Everton, De Arrascaeta, Henrique; Gabriel Barbosa.

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv in chiaro su Mediaset Canale 20 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.

