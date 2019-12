Condividi su

Dove vedere la Supercoppa Italiana 2019 in diretta streaming e tv gratis

Domani, domenica 22 dicembre 2019, va in scena la Supercoppa italiana che quest’anno vedrà incontrarsi la Juventus, vincitrice dell’ultimo campionato, e la Lazio, detentrice della Coppa Italia.

Supercoppa Italiana: dove vedere Juventus-Lazio

Il match valido per l’assegnazione della trentaduesima Supercoppa italiana si giocherà domani, domenica 22 dicembre, al King Saud University Stadium – capienza 25mila posti – di Ryad, quindi, per la seconda volta consecutiva – l’anno scorso Juve-Milan si giocò nella città di Gedda – in Arabia Saudita (undici edizioni del trofeo sono state giocate all’estero, cinque negli ultimi sei anni). Il calcio d’inizio è previsto per le 17 e 45: la partita sarà visibile in diretta sulle frequenze di Rai 1 e, in streaming, sul sito e l’app di Rai Play.

Le probabili formazioni

In occasione della quindicesima partecipazione alla Supercoppa italiana (ottava per la Lazio) la Juventus di Sarri scenderà in campo con Buffon in porta, davanti al campione del mondo difesa a quattro formata da Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. In mediana spazio A Betancur, Pjanic e Matuidi. Pacchetto avanzato formato da Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Inzaghi risponde schierando davanti a Strakosha, una linea arretrata a tre formata da Luiz Felipe, Acerbi e Radu, un centrocampo a cinque con Lazzari e Lulic sulle fasce e Milinkovic Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto, in avanti duo Correa-Immobile.

Supercoppa italiana: l’ultimo anno in questo formato?

Con la partita di domani sarà stabilito un nuovo record della Supercoppa italiana: Juventus e Lazio è la partita più giocata nella storia della competizione. Bianconeri e biancocelesti si sono incrociati ben 5 volte: 1998, 2013, 2015, 2017 (due vittorie ciascuno) e 2019. Tra l’altro, potrebbe rimanere l’incrocio più giocato se, come riferiscono più organi di stampa, i vertici del nostro calcio decidessero di modificare lo svolgimento della Supercoppa ispirandosi al modello spagnolo in base al quale, da quest’anno, la Supercoppa viene assegnata facendo giocare due semifinali e una finale tra le prime tre classificate della Liga dell’annata precedente e la squadra detentrice della Coppa del Re.

