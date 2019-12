Condividi su

Inter, breve focus sulla stagione nerazzurra fino ad oggi

La stagione dell’Inter pare essere al di sopra delle aspettative avute all’inizio: prima in campionato, l’unico neo resta l’eliminazione dalla Champions. Andiamo a fare il punto della situazione alla sosta di fine anno.

Inter, le premesse per una grande stagione

Che la stagione dei meneghini dovesse essere abbastanza particolare lo si era già intuito quest’estate quando, con molto scalpore, il rivale bianconero di sempre Antonio Conte ha accettato di sedersi sulla panchina nerazzurra. Un contratto triennale a 9 milioni l’anno è quello che percepisce l’allenatore ex Chelsea che, però, non si accontenta solamente dei soldi.

Infatti una volta arrivato alla Pinetina, il neo tecnico ha subito messo nero su bianco riguardo le sue richieste di mercato: via le “mele marce” Perisic, Nainggolan e Icardi, dentro Lukaku, Barella, Sensi e Sanchez. Zhang e Marotta hanno subito accontentato Conte che però non si riterrà soddisfatto del tutto perché, come ha spesso ribadito: “La rosa è troppo corta per tre competizioni“.

La Serie A si tinge di nerazzurro

La squadra capitanata da Handanovic è partita subito forte travolgendo in casa il neopromosso Lecce per 4-0, dove hanno trovato subito il primo gol con la nuova maglia i nuovi arrivati Sensi e Lukaku. Da lì in avanti è stato un semi-dominio dell’Inter: arrivati alla sosta natalizia, i nerazzurri si trovano primi in classifica con 42 punti a pari merito con la Juventus, grazie a 13 vittorie e 3 pareggi. L’unica sconfitta è arrivata proprio contro la squadra di Sarri, segno che probabilmente sarà un testa a testa fino al termine della stagione, con però le romane che stanno risalendo la china.

Il percorso europeo dell’Inter

Non si possono spendere chissà quante parole dolci riguardo il cammino in Champions League. La squadra di Conte non è riuscita a staccare il pass per gli ottavi di finale, obiettivo non raggiunto a causa delle sconfitte contro Borussia Dortmund e Barcellona, con i catalani vincenti sia all’andata che al ritorno, complice anche il pareggio casalingo contro lo Slavia Praga.

Classificatasi terza nel girone, l’Inter è retrocessa in Europa League – competizione assolutamente alla portata dei nerazzurri – dove ai sedicesimi incontreranno la squadra bulgara del Ludogorets. Il biscione parte favorito per questa nuova sfida, dove tenterà di proseguire questo cammino europeo il più a lungo possibile senza, ovviamente, perdere di vista l’obiettivo principale: conquistare il tricolore e interrompere l’egemonia bianconera in campionato che dura da ben otto anni.

LuLa: la coppia gol che fa impazzire i tifosi interisti

Con la partenza di Icardi, il nuovo arrivato Romelu Lukaku doveva prendersi sulle spalle l’intero attacco nerazzurro e così ha fatto. Ma chi avrebbe dovuto affiancare il gigante buono era una piccola incognita: questo perché con l’arrivo di Sanchez tutti si aspettavano che fosse il cileno a dover formare la coppia gol interista. Invece no, è stato un altro nome a scaldare il cuore dei tifosi.

Complice una condizione non ottimale e un grave infortunio, il posto dell’ex Arsenal all’Inter è stato occupato da Lautaro Martinez. Il Toro sta disputando una grandissima stagione dove sta mostrando tutte le sue capacità realizzative, ma non solo, al fianco del numero nove belga. Tra campionato e Champions League, la coppia d’attacco LuLa è andata in rete ben 27 volte: Lukaku ha segnato 12 gol in Serie A e 2 in Champions, Lautaro 8 in campionato e 5 nella competizione europea. La cura Conte sta portando ottimi risultati e i numeri dei due attaccanti dell’Inter ne sono una chiara dimostrazione.

