Condividi su

Calciomercato Inter: il punto in entrata e uscita verso gennaio

Nonostante una rosa limitata complici soprattutto i numerosi infortuni, la stagione dell’Inter fin qui è stata ottima. L’eliminazione dalla Champions League non ha scalfito più di tanto i nerazzurri, che hanno concluso l’anno in testa alla classifica assieme alla Juventus. La parola Scudetto dalle parti di Appiano Gentile non vuole essere ancora pronunciata, ma è chiaro che l’idea di provarci fino alla fine ci sia.

Gennaio si avvicina e i nerazzurri hanno la necessità di rafforzarsi sul mercato, con qualche giocatore che potrebbe anche salutare lungo la sessione invernale di mercato. Di seguito andiamo a fare un veloce punto della situazione.

Calciomercato Inter: il punto in entrata

Sicuramente, come detto, la squadra meneghina si muoverà in entrata. Tra tutti, il nome in pole position per rafforzare la rosa di Antonio Conte è quello di Arturo Vidal. Pupillo del tecnico leccese negli anni juventini, il cileno potrebbe tornare in Italia nelle prossime settimane: il Barcellona non molla la presa ma l’Inter vuole fare sul serio e, nonostante le distanze economiche fra le due parti, un accordo stavolta si può trovare.

L’altro nome forte è quello di Dejan Kulusevski. Il fantasista in prestito al Parma dall’Atalanta è uno dei giocatori più ambiti dalle squadre nostrane. L’Inter vuole anticipare la concorrenza ma, in ogni caso, sarebbe quasi certamente un’operazione in vista del prossimo mercato estivo.

Urge un vice Lukaku e le voci che girano sono quelle legate ai soliti Olivier Giroud, Fernando Llorente e Andrea Petagna. Fra questi il più papabile è il francese, in uscita dal Chelsea ma finito nel mirino anche del Lione.

Possibile anche un rinforzo sulle fasce, soprattutto quella sinistra: Marcos Alonso piace ma costa troppo, l’alternativa è Layvin Kurzawa del PSG.

Infine, sempre per il centrocampo si continua a sondare anche Rodrigo De Paul dell’Udinese, ma occhio al giovane connazionale Cristian Ferreira, attualmente in forza al River Plate.

Il punto in uscita

Oltre che comprare, l’Inter presumibilmente cederà qualche giocatore. Matteo Politano è uno di questi: mai entrato nei piani tecnici di Antonio Conte, l’esterno romano può essere inserito come contropartita per Llorente o Kulusevski.

Anche uno tra Matias Vecino, Borja Valero e Roberto Gagliardini potrebbe salutare. Difficile però che ciò capiti a gennaio, a meno che i nerazzurri non acquistino due pari ruolo di spessore.

Nei giorni scorsi è trapelata una voce che voleva Diego Godin di ritorno all’Atletico Madrid: dopo poche ore è arrivata però la secca smentita, nonostante le difficoltà del centrale uruguaiano nell’adattamento alla difesa a tre.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]