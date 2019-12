Condividi su

Calciomercato Juventus: il punto in entrata e uscita verso gennaio

Nonostante le prestazioni sul campo siano state raramente brillanti, la Juventus anche quest’anno è una delle squadre più forti e complete d’Europa. I bianconeri, recentemente sconfitti dalla Lazio in Supercoppa Italiana, si trovano attualmente in testa alla classifica di Serie A in coabitazione con l’Inter e agli ottavi di Champions League, dove affronteranno il Lione.

Come detto la squadra sul campo non entusiasma, ma i risultati continuano ad essere comunque dalla parte della Vecchia Signora. Ora, con l’arrivo del mese di gennaio ci sarà la possibilità di sfoltire e puntellare ulteriormente la rosa in vista della seconda parte di stagione: andiamo a vedere come.

Calciomercato Juventus: il punto in entrata

Per quanto riguarda il mercato in entrata, la Juventus non dovrebbe fare incetta di nuovi acquisti. I fari sono puntati su Erling Haaland, stellina classe ’00 del Salisburgo. L’attaccante norvegese è finito fortemente nel mirino dei bianconeri dai giorni scorsi e nelle prossime settimane l’affare si potrebbe chiudere ufficialmente: la clausola rescissoria presente nel suo contratto con gli austriaci è di soli 30 milioni di euro, perciò sarà fondamentale offrire la miglior negoziazione possibile al ragazzo. Occhio soprattutto alla forte concorrenza del Manchester United, alla ricerca di una prima punta e pronto a sbaragliare la concorrenza.

Il punto sul mercato in uscita

Più movimentato il fronte uscite. Ceduto Mario Mandzukic ai qatarioti dell’Al-Duhail, i campioni d’Italia potrebbero sfoltire ulteriormente la rosa a gennaio. In lista di sbarco continua ad esserci in primis Emre Can, mai entrato nel progetto di Maurizio Sarri.

Ad abbandonare la Juventus potrebbe essere anche Adrien Rabiot. Il transalpino in questi mesi non ha mai convinto e sulle sue tracce ci sarebbero Lione e Arsenal; più probabile però un addio in estate.

Anche Daniele Rugani rischia di salutare in inverno: il difensore piace infatti a Roma e Leicester. Infine diranno quasi certamente addio Mattia Perin e Marko Pjaca: il portiere è pronto per tornare al Genoa, l’ala interessa proprio al Grifone e al Verona.

