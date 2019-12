Condividi su

25 Dicembre 2019: auguri Buon Natale. Immagini, versi e come farli

Sembra facile, fare gli auguri di Natale, ma non lo è. Spesso ci rifugiamo nella tranquilla banalità delle frasi più tradizionali e comuni, o tendiamo a sostituirle con dei regali di valore, al fine di far passare in secondo piano la mancanza di un pensiero fatto su misura per chi lo riceve. Ma riuscire a indovinare il messaggio più giusto destinato ai nostri cari è importante per far capire loro che sono sempre nei nostri pensieri.

Personalizzare il nostro messaggio

La prima regola è che il messaggio di auguri deve essere il più possibile personalizzato. Bisogna pensare innanzitutto al destinatario. Quindi possiamo trarre ispirazione dalla sua personalità, dalle sue preferenze e dalle sue passioni: ci forniranno spunti per individuare la frase più giusta per loro. Anche se non siamo di quelli che il 25 Dicembre fanno gli auguri proprio a tutti, dovremmo ricordare che è buona educazione farli almeno agli amici, ai parenti con i quali abbiamo un rapporto più stretto e ai nostri colleghi. Un augurio sincero può servire a riavvicinare persone con le quali avevamo avuto dei contrasti o far nascere un’amicizia, perché è sempre gradito.

25 Dicembre: evitare la banalità

La stragrande maggioranza dei biglietti riporta il più banale dei messaggi: “Tanti Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo”. Se compriamo i biglietti in cartoleria, più di tanto non si può fare. In questo caso, l’obiettivo di chi li produce è riportare un augurio che vada bene per il maggior numero di persone possibile. La personalizzazione passa attraverso la creazione in prima persona del biglietto (oppure messaggio, post, e-mail…) adatto. Se la fantasia non è il nostro forte, il web è una fonte quasi inesauribile di frasi, citazioni, aforismi appartenenti a personaggi famosi, film e canzoni dedicate al 25 Dicembre. Senza tralasciare le immagini: internet ne fornisce di tutti i tipi e potremo trovare l’immagine o la GIF giusta da associare alla persona alla quale vogliamo augurare Buone Feste, stamparle e scrivere poi noi stessi quel che vogliamo: un messaggio originale che sarà sempre il benvenuto.

Auguri di Natale 2019: frasi, pensieri e citazioni per gli amici

Gli errori da evitare scrivendo una frase

L’ultimo consiglio è su quel che non dobbiamo fare. Messaggi interminabili e inutilmente criptici, ad esempio, non sono adatti: chi li riceve non deve fare un lavoro di interpretazione! Anche i biglietti o le immagini troppo elaborate sono da scartare, distoglierebbero l’attenzione dalla centralità del messaggio per il 25 Dicembre. Bisogna sempre ricordare che semplicità ed eleganza sono scelte vincenti e che spesso, less is more.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]