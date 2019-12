Condividi su

Who: il dodicesimo album del gruppo britannico è uscito il 6 Dicembre

Roger Daltrey e Pete Townshend, reduci dei The Who, hanno pubblicato il 6 Dicembre il dodicesimo album dal titolo Who. Tredici anni dopo The Endless Wire la storica band di Londra è tornata con queste nuove tracce per dimostrare che il rock non è morto e gli Who hanno ancora benzina nel serbatoio.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7& v=QpKhGNaiS6c& feature=emb_logo Il video della nuova canzone “All This Music Must Fade“

Who: Sono tornati e sono sempre loro come negli anni 70′

In un periodo dove il pop e le basi sintetizzate stanno dettando le regole della musica e del mercato, gli Who sono riusciti a creare un album “vecchia scuola” che rievoca gli standard del rock duro e spavaldo degli anni settanta. Per Roger Daltrey, la voce del gruppo, questo lavoro è “il miglior album dai tempi di Quadrophenia“. Mentre il chitarrista Pete Townshend dichiara: “Quasi tutti i pezzi sono stati scritti l’anno scorso. Non c’è nessun tema, nessun concetto, nessuna storia: solo una serie di canzoni che io e mio fratello Simon abbiamo scritto per dare a Roger Daltrey la giusta ispirazione per far rendere al meglio la sua voce. Roger ed io siamo entrambi vecchi ormai, quindi ho cercato di stare lontano dal romanticismo e dalla nostalgia, se possibile”.

Nel 2020 gli Who porteranno per tutto il Regno Unito il loro disco grazie ad un tour di dieci date:



16 marzo – Manchester Arena

18 marzo – Dublino, 3 Arena

21 marzo – Newcastle, Metro Radio Arena

23 marzo – Glasgow, SSE Hydro Arena

25 marzo – Leeds, First Direct Arena

30 marzo – Cardiff, Motorpoint Arena

1° aprile – Birmingham, Resorts World Arena

3 aprile – Nottingham, Motorpoint Arena

6 aprile – Liverpool, M& S Bank Arena

8 aprile – SSE Wembley Arena

Le tracce del disco

All This Music Must Fade – 3:20 Ball and Chain – 4:29 I Don’t Wanna Get Wise – 3:54 Detour – 3:46 Beads on One String (Pete Townshend, Josh Hunsacker) – 3:40 Hero Ground Zero – 4:52 Street Song – 4:47 I’ll Be Back – 5:01 Break the News (Simon Townshend) – 4:30 Rockin’ in Rage – 4:04 She Rocked My World – 3:22

Oltre alle undici tracce troviamo tre contenuti bonus:

This Gun Will Misfire – 3:36 Got Nothing to Prove – 3:38 Danny and My Ponies – 4:02

Chi sono i The Who?

I The Who sono uno dei gruppi più importanti nel panorama rock’n’roll mondiale, la band è stata fondata a Londra nel 1964 e la formazione iniziale (diventata quella storica) vedeva: Pete Townshend alla chitarra, Roger Daltrey, frontman e voce del gruppo, John Entwistle al basso elettrico e Keith Moon alla batteria e alle percussioni.

Il successo è arrivato nel giro di pochi anni dal loro debutto con la canzone My Generation, diventata ben presto un vero e proprio inno generazionale e una pietra miliare della musica rock.

I The Who hanno partecipato nel 1969 a Woodstock ed è proprio grazie a questo grande evento che hanno raggiunto la fama anche oltre oceano.

Tra le particolarità della band ricordiamo quella di rompere gli strumenti alla fine dell’esibizione; La più famosa e più scenica “distruzione” è sicuramente quella del 1967 al Monterey Pop Festival.

Grazie ai cento milioni di dischi venduti in tutto il mondo i The Who sono riconosciuti come una delle band più importanti della storia della musica.

