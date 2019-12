Condividi su

Cedolino pensione Inps gennaio 2020: data accredito e importo

Cedolino pensione Inps gennaio 2020: sia i pensionati Inps che quelli ex Inpdap possono già consultarlo nell’apposita area del sito dell’Ente. Contiene anche l’aumento per quanto riguarda i trattamenti minimi.

Cedolino pensione Inps: come consultarlo

Per consultare il cedolino della pensione di gennaio 2020 basterà recarsi sul sito dell’Inps e quindi scrivere sulla barra di ricerca presente in home, appunto, “cedolino della pensione”. Si aprirà un elenco con in cima l’area “Cedolino pensione e servizi collegati” (subito sotto un’altra cioè “Cedolino pensione”: è ugualmente adatta allo scopo di visualizzare il cedolino). Dopo aver cliccato su tale scritta (o sulla seconda) diventerà evidente il bottone con la dicitura “Accedi al servizio”.

Successivamente sarà necessario inserire le proprie credenziali, ovvero il proprio codice fiscale, il Pin Inps o in alternativa l’identità digitale Spid o la Carta Nazionale dei Servizi se si hanno a disposizione. A questo punto si dovrà cliccare su “Vuoi visualizzare il cedolino” nella sezione “Verifica pagamenti”: giunti qui basterà selezionare dal menù che ci si troverà davanti il cedolino della pensione relativo al mese di gennaio 2020.

Quando arriva la pensione?

Prendendo in considerazione quanto accaduto negli ultimi anni, è possibile dire con relativa certezza che per vedersi accreditato l’importo della pensione di gennaio 2020 non bisognerà aspettare oltre il terzo giorno del mese. In pratica, la pensione di gennaio 2020 potrà essere ritirata sia per chi la riscuote presso un ufficio di Poste sia per chi, invece, solitamente si rivolge a un istituto di credito a partire da venerdì 3 gennaio 2020.

Detto ciò, da segnalare che i pensionati Inps o ex Inpdap titolari di trattamento minimo a gennaio vedranno incrementato l’importo dei propri assegni in virtù dell’aumento delle pensioni minime in base alla rivalutazione sul tasso dell’inflazione. Si parla comunque di pochi euro in più: da 513,01 si passa a 515 circa.

