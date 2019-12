Condividi su

Migliori smartphone 2019: marca, prestazioni e prezzo, la classifica

Gli smartphone del 2019 sono stati una sorpresa su più fronti. Da un lato si è assistito ad una evoluzione delle fotocamere e della grandezza propria degli obiettivi. Dall’altra parte i display sono diventati parte fondamentale dei dispositivi mobili, grazie alla migliorata risoluzione e alle tecnologie che permettono l’uso di pannelli sempre più innovativi. In questo quadro l’intelligenza artificiale ha giocato un ruolo principe, e c’è chi annuncia ancora sviluppi importanti su questo fronte. Ma quali sono stati i migliori device in assoluto di quest’anno che sta per volgere al termine? Ecco una classifica riassuntiva.

Migliori smartphone 2019: Apple e Samsung, testa a testa per la vetta della classifica

Quest’anno gli iPhone hanno cambiato sicuramente pelle, molto di più rispetto ai Samsung. I modelli 11, 11 Pro e 11 Pro Max hanno osato invertire la tendenza stilistica firmata Apple. Hanno interrotto una linea di design che da anni era divenuta famosa per la sua eleganza e la sua finezza. Il nuovo stile, tuttavia, non ha suscitato molte critiche, è stato anzi apprezzato e, pensate un po’, imitato. È previsto infatti che per il 2020 molti produttori si rifacciano alla cornice quadrata di iPhone, usata per racchiudere il modulo fotografico. Potenza, autonomia e i processori migliori al mondo, sono solo un dettaglio in più. In vetta alla classifica c’è anche Samsung con il suo S10+. L’azienda sudcoreana punta tanto sul display e sul sistema Android, antagonista di iOS. Buono anche se non eccellente il comparto fotografico (non si nota quasi nessuna differenza con l’S9). Insomma, sono ancora loro i due produttori che dominano la classifica, anche quella di questo 2019.

OnePlus, Google, Xiaomi e Huawei, è bagarre per il terzo posto

Come nelle migliori sfide il podio non può comprendere solo il vincitore e il secondo classificato. Il terzo posto però, in questo caso, è davvero difficile da assegnare. OnePlus ha stupito tutti con il suo nuovo device, sebbene non sia riuscito ad affermarsi prepotentemente sul mercato (causa un prezzo un po’ altino), il dispositivo ha veramente tanta qualità, quest’ultima è visibile in ogni rifinitura. Un po’ grosso e difficile da maneggiare, ma ha un display (con refresh rate a 90 hz) che da solo meriterebbe la cifra da spendere. In questa lotta c’è anche Google Pixel e Huawei P30. Questi due smartphone sono leggermente fuori dalla lotta per il terzo posto dato che sono usciti quasi all’inizio dell’anno e non hanno avuto, verso la fine di questo 2019, degni eredi. A sorpresa invece, sul gradino più basso del podio, potrebbe finirci Xiaomi. Nonostante l’aggressività non sempre seguita da buoni dispositivi, l’azienda cinese è cresciuta moltissimo, soprattutto nella fascia media, tanto da proporre un vero top di fascia. Parliamo del Mi 10 Note, display curvo, fotocamera da 108 megapixel, super batteria da oltre 5000 mAh e un rapporto qualità/prezzo invidiabile.

