Condividi su

Lazio, breve focus sulla stagione biancoceleste fino ad oggi

La Lazio sta disputando una grande stagione: terza in campionato e fresca vincitrice della Supercoppa Italiana, l’unico neo rimane l’eliminazione dall’Europa. Le motivazioni sono ancora tante e la stagione è solo a metà, andiamo di seguito ad analizzare il loro percorso fin qui.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio: il punto in entrata e uscita in vista di gennaio

L’estate in sordina della Lazio ha creato una base solida

La dirigenza biancoceleste è stata quasi inesistente la scorsa estate durante la campagna acquisti. Nessun colpo ad affetto, con il solo Lazzari che si è aggiunto alla rosa trovando trovato titolarità fissa. La società presidiata da Lotito, però, ha preferito concentrarsi nel piazzare tanti giovani in prestito nel resto d’Italia, facendoli crescere e mantenendo il bilancio in positivo. Questo perché consci del fatto che la squadra si sarebbe presentata alla nuova stagione con un organico già ben consolidato, ovvero lo stesso che ha aggiunto in bacheca una Coppa Italia lo scorso maggio.

La Lazio potrebbe essere la terza pretendente per lo scudetto

Il cammino percorso sin qui dalla Lazio in campionato è stato davvero ottimo. La squadra capitolina ha festeggiato il Natale in terza posizione – che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League – superando tanti record della squadra campione d’Italia nel 2000. Con 36 gol fatti e 16 subiti, i biancocelesti sono l’unica squadra ad aver battuto quest’anno la Juventus e non solo in Serie A. Con tutti questi numeri a favore, in casa laziale si può ambire al tricolore?

È arrivata la quinta Supercoppa Italiana

Sembrerebbe proprio di si considerando che le aquile hanno trionfato pochi giorni fa in Supercoppa Italiana contro la Juve. Una grande prova di carattere, oltre ad un calcio propositivo, mostrata da Immobile e compagni che si sono imposti sugli avversari per 3-1 grazie alle reti di Luis Alberto, Lulic e una strepitosa punizione di Cataldi.

Pesa la delusione europea

Non si possono spendere le stesse parole al miele per il percorso europeo della Lazio. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, non si è qualificata per i sedicesimi di Europa League, arrivando terza in un girone assolutamente alla portata. Solo 6 gol fatti e 9 subiti nella competizione europea sono la brutta copia dei numeri riportati sopra in campionato.

3-5-2 il marchio di fabbrica di questa Lazio

Mister Inzaghi è alla quarta stagione alla guida della prima squadra e, finalmente, è riuscito a dare il giusto equilibrio al gruppo senza privarsi della titolarità dei migliori calciatori di cui dispone, schierandosi con il 3-5-2. Con la spina dorsale formata da Strakosha, Acerbi, Leiva e Immobile, la Lazio è riuscita a creare intorno a questi calciatori una squadra con un tasso di qualità alto grazie a fantasisti come Luis Alberto e Milinkovic Savic, oltre a una seconda punta dinamica come Correa e al dodicesimo uomo Caicedo, spesso decisivo quando entra a gara in corso.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]