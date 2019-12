Condividi su

Calciomercato Lazio: il punto in entrata e uscita in vista di gennaio

Gli ultimi due mesi sono stati semplicemente fenomenali per la Lazio. La squadra biancoceleste è reduce da ben otto successi consecutivi in campionato e, pochi giorni prima di Natale, ha conquistato una splendida Supercoppa Italiana avendo avuto la meglio sulla Juventus in quel di Riyad.

Ora la classifica vede Simone Inzaghi e i suoi ragazzi al terzo posto in solitaria con una partita da recuperare, ma sembra quasi che non sia stato fatto ancora niente. Questo perché il potenziale è tanto e la stagione è ancora lunga, motivo per il quale i capitolini possono arrivare a lottare fino alla fine addirittura per lo scudetto. L’unico dispiacere rimane l’eliminazione dall’Europa League, ma può essere stato un bene per ottenere il massimo in campionato e Coppa Italia.

Ora arriva il mercato, ma la Lazio in entrata non dovrebbe muoversi, salvo forse un acquisto. In lista di sbarco invece ci sono alcuni elementi. Ecco di seguito un veloce riassunto della situazione.

Calciomercato Lazio: il punto in entrata

Come detto sopra, non dovrebbero esserci grossi scossoni per ciò che concerne gli arrivi. L’unico giocatore che potrebbe trasferirsi a Formello è Sofiane Kiyine, centrocampista della Salernitana che tanto sta facendo quest’anno in cadetteria. Si tratterebbe dunque di un acquisto “in famiglia”.

Il punto in uscita

Per quanto riguarda le cessioni invece, la Lazio saluterà alcuni elementi della rosa attuale. Oltre a Riza Durmisi – già partito in direzione Nizza -, a lasciare probabilmente la Capitale saranno anche Valon Berisha e Jordan Lukaku. Il primo è nel mirino di SPAL e Verona e Brescia ed è seguito anche da alcuni club turchi, il fratello di Romelu invece potrebbe avere richieste dall’Inghilterra.

Tra le operazioni minoritarie, si segnalano inoltre le possibili partenze di Joseph Minala, Djavan Anderson e Thiago Casasola, mai chiamati in causa da Inzaghi e che potrebbero tornare presto in Serie B.

