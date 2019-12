Condividi su

Calciomercato Roma: il punto in entrata e uscita in vista di gennaio

Quella della Roma è stata una prima parte di stagione piuttosto positiva. La squadra giallorossa aveva bisogno di ripartire dopo l’ultima brutta annata e i risultati di questi mesi sorridono. Il quarto posto in classifica e qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League fanno ben sperare per il prosieguo e con il mercato invernale i capitolini possono completare la propria rosa, anche se probabilmente i movimenti maggiori saranno quelli in uscita. Ecco di seguito un veloce punto della situazione.

Calciomercato Roma: il punto in entrata

Non sono tanti i nomi accostati in entrata in casa della Lupa. Tra questi troviamo quello di Andrea Petagna, accostato oltre all’Inter anche alla Roma come possibile rinforzo per andare a ricoprire il ruolo di vice Dzeko. Ma la SPAL, vista la situazione in classifica, non vuole lasciar partire a gennaio il suo puntero. Per questo ruolo si fa anche nuovamente il nome di Mariano Diaz, chiuso al Real Madrid da una folta concorrenza, senza dimenticarsi di Andrea Pinamonti, altro vecchio nuovo pallino.

Per la difesa è tornato alla ribalta anche il profilo di Sead Kolasinac, terzino in uscita dall’Arsenal e cercato anche dal Napoli. Sempre per la retroguardia spunta Joel Veltman, terzino destro che può giocare anche al centro e al momento di proprietà dell’Ajax.

Il punto in uscita

Come detto, la maggior parte delle operazioni verranno effettuate in uscita. Pronto a salutare c’è Juan Jesus, direzione Bologna, ma anche Javier Pastore, cercato nelle ultime ore dall’Olympique Lione.

Nikola Kalinic non ha convinto e può contare su diversi interessamenti nella nostra massima serie, fra i quali spiccano quelli di Sampdoria e della Fiorentina, sua ex squadra.

Alessandro Florenzi e Diego Perotti stanno venendo accostati al Cagliari – il primo anche al Valencia -, Steve Nzonzi può tornare alla Roma dal prestito al Galatasaray per trasferirsi al Torino, mentre Cengiz Under interessa a Tottenham e Siviglia.

