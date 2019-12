Condividi su

Modello 730, 770 e Certificazione Unica 2020: regole dichiarazioni online

Con l’avvicinarsi del nuovo anno si avvicina anche il momento di presentare la prossima dichiarazione dei redditi. Il Modello 730, il Modello 770 e la Certificazione Unica per il 2020 sono già disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Modello 730: cosa cambia nel 2020?

L’anno prossimo, il Modello 730 potrà essere utilizzato anche dagli eredi di chi è venuto a mancare nel corso del 2019 (o entro il 23 luglio 2020): d’altra parte, non sarà possibile consegnare la dichiarazione al sostituto d’imposta. Altra novità riguardante il 730: è stata eliminata la colonna 5 del Rigo C14 per la “quota Tfr” poiché nel 2019 è stata eliminata la possibilità di vedersi erogare la quota Tfr maturata nella busta paga mensile. Sulla stessa linea è stato inserito il Rigo 40 per le detrazioni relative al riscatto della laurea e le colonnine di ricarica per le auto elettriche.

Inseriti anche il Rigo 57 per “Altri crediti d’imposta”, il Rigo 154 per “Residuo credito d’imposta per erogazioni sportive”, il Rigo 155 per “Residuo credito d’imposta per bonifica ambientale”, il Rigo 158 per “Credito d’imposta per erogazioni sportive” e il Rigo 159 per “Credito d‘imposta per bonifica ambientale” (nel quadro G, le sezioni XI e XII sono state sostituite dalla sezione XIII – Altri Crediti).

Infine, per il modello 2019 le spese di istruzione che è possibile portare in detrazione vanno inserite nella colonna 1 dal Rigo E8 al Rigo E19 (codice 12), per la tassazione delle lezioni provate si potrà scegliere per il regime ordinario con codice “5” o per l’imposta sostitutiva (si potrà optare per quest’ultima presentando anche il quadro RM insieme al frontespizio del Modello Redditi PF 2020).

Cosa cambia per Modello 770 e CU 2020?

Per quanto riguarda, invece, il Modello 770 bisogna ricordare che per i dividendi diversamente tassati è presente una nuova casella nel quadro SK. Poi è stato inserito nel quadro ST il rigo “Dati relativi all’intermediario non residente” (per gli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia). In ultimo, nei quadri SG ed SM saranno inserite alcune informazioni per la gestione dei Piani Individuali di Risparmio, i cosiddetti Pir, e delle polizze “Pir compliant” effettuate prima del compimento del periodo minimo di titolarità.

Le novità relativa alla Certificazione Unica per il 2020: sono stati introdotti nuovi campi per indicare le detrazioni Irpef nel caso in cui non se ne sia usufruito per capienza o per atri premi di risultato relativi ad anni precedenti; inseriti dei nuovi campi anche per la detassazione del Tfs.

