Modello 730: scadenza rimborsi 2020 rimandata, ecco le date

Ci sono delle importanti novità in merito al modello 730: un emendamento del Decreto Fiscale collegato alla Manovra firmato da Carla Ruocco (M5S) e Gian Mario Fragomeli (PD) è stato approvato dalla Commissione Finanze e di fatto riscrive il calendario fiscale. A partire dal 2021, infatti, per il modello 730 ci saranno nuove date da ricordare, così come ci saranno nuove regole (flessibili) per i rimborsi. L’emendamento è finalizzato prevalentemente all’ottimizzazione della qualità dei dati relativi al modello precompilato e a incentivare l’utilizzo dello stesso da parte dei contribuenti.

Modello 730: nuovo calendario fiscale, le date

La scadenza per presentare il 730 cambia, passando dal 23 luglio al 30 settembre. Questa, tuttavia, non è l’unica novità riguardo il 730, visto che anche la platea di utilizzatori del relativo modello si amplia, estendendosi così anche ai titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, nonché ai titolari di redditi di lavoro autonomo occasionale, oltre che a dipendenti e pensionati.

Il nuovo calendario delle scadenze recita dunque così:

30 settembre : presentazione modello 730 (originariamente era il 23 luglio);

: presentazione modello 730 (originariamente era il 23 luglio); 16 marzo : termine ultimo per la trasmissione delle CU da parte dei sostituti d’imposta (originariamente era il 7 luglio);

: termine ultimo per la trasmissione delle CU da parte dei sostituti d’imposta (originariamente era il 7 luglio); 30 aprile: termine ultimo per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata ai contribuenti (originariamente era il 15 aprile).

Modello 730: scadenza rimborsi e conguagli, cosa cambia

Per quanto riguarda i conguagli (a debito o a credito), non ci sarà più un termine fisso per i sostituti d’imposta, bensì una scadenza mobile, da valutare con la prima retribuzione utile o comunque di competenza del mese seguente a quello del risultato contabile. Ciò significa che il conguaglio non sarà più esclusivamente nella busta paga del mese di luglio. A tal proposito il vice ministro dell’Economia Laura Castelli ha affermato che “lo slittamento dei termini non fa slittare l’erogazione dei rimborsi, che in molti casi, come per i pensionati, vengono anticipati”.

