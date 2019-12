Condividi su

Queste oscure Materie: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

A partire da mercoledì 1 gennaio 2020 andrà in onda in prima tv, su Sky Atlantic e Now Tv, His Dark Materials – Queste oscure materie, serie televisiva britannica targata HBO e BBC, ispirata alla trilogia di gran successo di genere fantasy del noto scrittore Philip Pullman. L’ideatore e sceneggiatore della serie tv, le cui riprese sono iniziate nel 2018, è Jack Thorne, il drammaturgo britannico che ha lavorato al lungometraggio Harry Potter e la Maledizione dell’Erede insieme a J. K. Rowling.

La trama

La nuova serie tv tratta solo il primo capitolo della trilogia ed è composta da otto episodi. Queste oscure materie, completamente girato in Inghilterra, racconta la storia della giovane eroina Lyra Belaqua che vive in un mondo parallelo di Oxford. In questo universo, a metà tra il reale e il fantasy, ogni persona è accompagnata dalla propria anima, che assume sembianze di differenti animali, chiamate daimon. Lyra, accompagnata dal suo daimon Pantalaimon, entrerà in possesso di un Aletiometro, l’oggetto che le dà la possibilità di conoscere le risposte a tutte le domande e che solamente lei riesce a utilizzare senza bisogno di alcuna guida. Per questo motivo si crederà che la ragazzina è coinvolta in un’antica profezia legata alla “Polvere”, sostanza appena scoperta che piove dal cielo, e verrà ostacolata dalla Corte Concistoriale. La ragazzina, cresciuta con la gyzana Ma Costa, viene ora affidata alla signora Coulter. Da questo momento prendono avvio le rocambolesche avventure della giovane eroina, che la porteranno fino in Artide.

Queste oscure materie: il cast

Dafne Keen interpreta la protagonista Lyra Belaqua . La giovane attrice spagnola, quasi quindicenne, si è fatta conoscere per i ruoli di Ana Cruz Oliver nella serie tv The Refugees (2015) e di Laura Kinney/X-23 in Logan – The Wolverine (2017).

. La giovane attrice spagnola, quasi quindicenne, si è fatta conoscere per i ruoli di Ana Cruz Oliver nella serie tv The Refugees (2015) e di Laura Kinney/X-23 in Logan – The Wolverine (2017). Ruth Wilson, la famosa attrice britannica vincitrice di un Golden Globe per il ruolo nella serie televisiva statunitense The Affair- Una relazione pericolosa, veste i panni di Marisa Coulter , l’esploratrice alla quale Lyra verrà affidata.

la famosa attrice britannica vincitrice di un Golden Globe per il ruolo nella serie televisiva statunitense The Affair- Una relazione pericolosa, , l’esploratrice alla quale Lyra verrà affidata. James McAvoy, attore scozzese conosciuto per altri ruoli fantasy e di fantascienza in film come Le cronache di Narnia, la saga di X-Men, Deadpool 2, e per il ruolo da protagonista nel film del 2016 Split e nel sequel Glass , è Lord Asriel Belacqua , il padre della ragazzina protagonista.

attore scozzese conosciuto per altri ruoli fantasy e di fantascienza in film come Le cronache di Narnia, la saga di X-Men, Deadpool 2, e per il ruolo da protagonista nel film del 2016 Split e nel sequel Glass , il padre della ragazzina protagonista. Lin-Manuel Miranda, noto attore, compositore, rapper di origini portoricane, conosciuto principalmente per aver recitato, oltre che scritto, in Broadway In The Heights (2008) e Hamilton: An American Musical (2015) , interpreta Lee Scoresby

noto attore, compositore, rapper di origini portoricane, conosciuto principalmente per aver recitato, oltre che scritto, in Broadway In The Heights (2008) e Hamilton: An American Musical (2015) Anne-Marie Duff, l’attrice britannica che deve il suo debutto al film di Michael Apted Enigma e famosa per il ruolo di Elisabetta I nella serie tv The Virgin Queen , è Ma Costa , la donna gyziana che ha cresciuto Lyra.

l’attrice britannica che deve il suo debutto al film di Michael Apted Enigma e famosa per il ruolo di Elisabetta I nella serie tv The Virgin Queen , la donna gyziana che ha cresciuto Lyra. Clarke Peters, attore, cantante e scrittore statunitense, già conosciuto nel piccolo schermo per i ruoli in altre serie come: The Corner, The Wire, Damages, Treme, veste il ruolo del rettore del Jordan College.

Nel cast troviamo anche: James Cosmo nei panni del saggio dei gyzani Farder Coram; Ariyon Bakare che interpreta Lord Carlo Boreal; Will Keen nel personaggio di Padre MacPhail (membro del Magisterium); Lucian Msamati in John Faa; Lia Williams nel ruolo della Dottoressa Cooper.

