Nine Inch Nails: nuovo album in uscita. Le anticipazioni

Non sono proprio alle prime armi, i Nine Inch Nails, band industrial fondata da Trent Reznor a Cleveland nel 1988. Nel corso degli anni il mix di heavy metal, electronic e industrial si è dimostrato vincente, facendo in modo da rendere questo tipo di proposta musicale conosciuto anche al di fuori della ristretta cerchia di appassionati a queste sonorità. Cosa ha in mente Reznor – padre-padrone dei NIN – per la sua band?

Nine Inch Nails: nuovo disco e nuovo tour?

Nonostante il nono album, Bad Witch sia uscito nel 2018, il susseguente tour dei Nine Inch Nails si è limitato ai soli USA. I fan della band di Cleveland che risiedono fuori dagli Stati Uniti si sono dovuti accontentare di ammirarli on line, ad esempio su YouTube. Il pensiero dei fan è: “Potremo rivedere i NIN dal vivo?”. Bene, la risposta viene direttamente da Trent Reznor, che a una precisa domanda, ha risposto: “Non ho certo dimenticato i Nine Inch Nails”. Reznor ha anche annunciato un nuovo lavoro in studio nel 2020 e il tour di supporto che dovrebbe essere finalmente esteso anche all’Europa. I NIN, inoltre, si apprestano anche a fare uscire una originale interpretazione di With Teeth del 2005: una notizia ghiotta per ingannare l’attesa dei fan.

I progetti di Trent Reznor: non solo musica

Gli interessi del frontman dei Nine Inch Nails non si limitano alla musica. Sta infatti lavorando con Atticus Ross alla soundtrack della fiction Watchmen, del film Waves di Trey Shults e di un’altra uscita cinematografica prevista nel 2020, The Woman In The Window, con Amy Adams e Gary Oldman.

NIN, la creatura di Trent Reznor

I Nine Inch Nails si possono definire la creatura di Trent Reznor: è lui che cura la produzione dei dischi della band, così come è autore dei testi e responsabile della musica su disco, risultando anche l’unico membro accreditato ufficialmente. I musicisti che lo seguono in tour sono infatti funzionali solo alle esibizioni live e non fanno parte ad alcun titolo della band. Autore di grandi successi negli anni 90, la band è vincitrice del Grammy Award. Il suo successo è testimoniato dai 20 milioni di dischi venduti e dai riconoscimenti che le hanno tributato gli addetti ai lavori. Trent Reznor, in aperto contrasto con il music business, dal 2007 produce i suoi lavori in modo totalmente separato dalle grandi major. I NIN Hanno pubblicato finora nove dischi in studio. Nell’ultimo tour, oltre a Trent Reznor, hanno collaborato Robin Fink alla chitarra, il tastierista Alessandro Cortini, il batterista Ilan Rubin e Atticus Ross, che si occupa di tastiere e synth.

