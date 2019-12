Condividi su

Rolling Stones: in arrivo nuovo album e tour. I dettagli

Superati i problemi di salute di Mick Jagger, che ha dovuto subire un’operazione al cuore, i Rolling Stones sono pronti per l’ennesimo disco – e l’ennesimo tour – della loro lunghissima carriera.

Un nuovo album, il primo dal 2005

I Rolling Stones sono una delle band più celebri del pianeta: anche chi non ha dimestichezza con il rock, non può non conoscere la band di Mick Jagger, che è ormai in giro dai primi Anni ’60. Ronnie Wood, chitarrista della band britannica ha recentemente rilasciato un’intervista a Bizarre, rubrica del quotidiano The Sun, diffondendo una notizia che farà piacere ai rocker che seguono fedelmente gli Stones: “Il nuovo album è come un puzzle, dobbiamo ancora mettere insieme i pezzi mancanti. Non vediamo l’ora di lanciarlo nel 2020 e di continuare il nostro tour mondiale”. Il nuovo lavoro, di cui ancora non si sa nulla, è il primo dopo A Bigger Bang del 2005. Per quel che riguarda l’attività live, l’ultima volta che i fan italiani hanno potuto assistere a un loro spettacolo – e constatare che nonostante l’età sono ancora dannatamente efficaci on stage – è stato durante il Lucca Summer Festival nel 2017.

Rolling Stones: tra successi ed eccessi, sulla scena da quasi 60 anni

Musica dura, testi lascivi, continue allusioni a sesso e sostanze stupefacenti: fin dai loro inizi i Rolling Stones hanno catturato l’attenzione del pubblico, in aperto contrasto con i Beatles, che apparivano più “bravi ragazzi”, con i quali si contendevano i favori del pubblico nella swinging London degli inizi, nei primi Anni ’60.

Una vita (e carriera) di eccessi

I loro eccessi, non solo nei testi delle loro canzoni, ma anche parte della vita reale, sono alla base della morte (le cui circostanze sono ancora per certi versi oscure) di Brian Jones, nel 1969.

Sarebbe impossibile condensare una carriera ricchissima di avvenimenti, dischi e canzoni in poche righe, iniziata quando, nel 1960 Mick Jagger, Brian Jones, Keith Richards, Bill Wyman e Charlie Watts danno vita la primo embrione della band. Da allora, una serie crescente di successi, dal primo album The Rolling Stones del 1964, alla contrapposizione con i Beatles, dalla decadenza di metà Anni ’70, dalla rinnovata verve a partire dal 1990 all’ultimo A Bigger Bang, risalente a quasi 15 anni fa.

Il tutto costellato da grandi tour, incendiari spettacoli live e i soliti eccessi che non li hanno abbandonati per gran parte della loro carriera, a dimostrare che i Rolling Stones sono ben lontani dall’appendere gli strumenti al chiodo.

