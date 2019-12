Condividi su

BMW C Evolution e scooter sharing a Barcellona, ecco come funziona

BMW C Evolution e scooter sharing a Barcellona, ecco come funziona

Da una collaborazione tra BMW Motorrad e Cooltra nasce un progetto di Sharing nella città catalana di Barcellona. Lo scooter al centro di questa partnership sarebbe il modello C Evolution, non esattamente l’ultimo arrivato. Il motoveicolo ha alle spalle già cinque anni di onorato servizio e potrebbe presto essere la punta di diamante di questo ride sharing. Andiamo a vedere tutti i dettagli di questa iniziativa e da dove prende le mosse.

BMW C Evolution: un fulgido esempio di sharing economy?

Non solo ride sharing ma anche sharing economy. L’iniziativa congiunta vede la presenza anche di alphabet (società di fleet managment che opera anche in Italia). A cosa serve questo tipo di Sharing? Innanzitutto a cambiare il concetto di mobilità nelle grandi città, in secondo luogo è una mossa commerciale, dato che non è un servizio generale che comprende più motoveicoli della casa ma punta dritto allo C Evolution. L’applicazione è già disponibile sia per il sistema operativo Android sia per iOS. Per poterla scaricare basterà andare sul proprio store di riferimento e ricercare Cooltra Prime.

Dacia Sandero 2020: prezzo, uscita e versioni. Ecco i modelli

BMW C Evolution: le caratteristiche dello scooter

C Evoltion è un maxiscooter a zero emissioni, opererà nell’area della città di Barcellona, inclusa la zona dell’aeroporto. La sua autonomia è di 100 km e la sua potenza è pari a 48 cavalli con una coppia di 78 nm. La velocità del veicolo è autolimitata a 128 km/h. Gli scooter nell’ambito del progetto saranno disponibili in quattro aree SABA della città, più una quinta zona, quella dell’aeroporto. Da notare che da inizio 2019 i servizi di sharing sono più che raddoppiati, con l’avvento di nuovi veicoli elettrici ci sono buone probabilità che questa pratica diventi qualcosa di permanente e che dia il via ad una forte competizione.

Francesco Somma

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]