God of War: i creatori vi regalano un dlc per le feste di Natale

Anche il guerriero Kratos è in vena di spirito natalizio: i creatori Santa Monica Studio vogliono omaggiare i giocatori con un piccolo regalo per le feste di Natale.

Nuovo spartano, nuovi guai

Titolo uscito l’anno scorso, God of War ha riscosso un successo di critica e pubblico ampi, è stato incoronato gioco dell’anno ai The Game Awards e ai Golden Joystick Awards del 2018. È il sequel diretto del terzo capitolo numerato ma si apre ad un nuovo cerchio narrativo: se la prima intera epopea si sviluppava nell’antica Grecia, con la conclusione di questa, la nuova narrazione ed ambientazione si sposta nella mitologia norrena; infatti il capitolo uscito nel 2018 non ha numerazione, come ad indicare un nuovo inizio. God of War ha ricevuto una rivisitazione anche nelle meccaniche rispetto ai capitoli precedenti, come cambi nell’arma principale (ora un’ascia), una telecamera libera posizionata sulle spalle del protagonista, elementi da rpg e un’esplorazione di un mondo semi-open world.

Sono passati molti anni dall’ultimo scontro tra Kratos e gli dei dell’Olimpo, il nostro protagonista ha avuto un figlio di nome Atreus a cui deve badare e fare da mentore; al con tempo deve tenere a freno la sua rabbia, consapevole che potrebbe portare a conseguenze (le ripercussioni nell’antica Grecia).

God of War si apre con un lutto: la moglie di Kratos è morta ed il nostro protagonista deve cremarla; per sue ultime volontà vuole che le ceneri vengano sparse sulla montagna più alta dei Nove Regni. Guai attendono Kratos: poco prima di partire, alla porta di casa si presenta Lo Sconosciuto; costui afferma di sapere chi è e da dove viene. Il nostro protagonista, dopo uno scontro uscito da vincitore, parte insieme a suo figlio per questo viaggio che lo porterà per i Nove Regni, combattere vari nemici, conoscere nuovi dei ed affrontare nuove difficoltà.

God of War, il dlc in regalo per le feste natalizie

Santa Monica Studio vi regala il dlc che al lancio di God of War era previsto a pagamento; rinominato con il nome pacchetto omaggio festività 2019, contiene:

Set armatura Voto di morte per Kratos e per Atreus;

Skin Scudo del Guardiano dell’esilio;

Skin Scudo del Brocchiero della fucina;

Skin Scudo dell’anima elfica lucente;

Skin Scudo oscuro.

Il pacchetto sarà disponibile gratuitamente a tempo limitato, fino alle 8:00 del mattino del 6 gennaio 2020.

