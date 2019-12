Condividi su

Red Dead Redemption 2, in arrivano su console i contenuti del PC

Con la pubblicazione di Red Dead Redemption 2 su PC, Rockstar Games decise di proporre in esclusiva dei contenuti, come rimedio per l’attesa dei fan; con l’avvento sempre più marcato dell’esclusive temporali, ora questi contenuti stanno per approdare anche su console, andiamo a vedere quali sono e quando usciranno.

Nel secondo selvaggio west

Sviluppato da Rockstar Games (creatori di titoli come Grand Theft Auto, Max Payne, Midnight Club, L.A. Noire) Red Dead Redemption 2 è il secondo capitolo dell’acclamato gioco uscito su Playstation 3 e Xbox 360 nel maggio 2010; il titolo non è un seguito, bensì un prequel, che va ad approfondire di molto le vicende della banda di Van Der Linde e molti aspetti del protagonista del primo gioco, John Marston.

È attualmente uno dei maggiori successi commerciali videoludici, ha venduto oltre 17 milioni di copie (tra fisiche e digitali) già nella prima settimana d’uscita ed è considerato sia da critica e pubblico come uno dei più grandi riferimenti della storia dei videogiochi (apprezzato molto per le ambientazioni, grafica, trama, missioni e realismo dei dettagli) oltre ad essere stato il primo gioco su console ad avere ben due dischi per l’installazione (vista la mole della produzione).

Vinse ai The Game Awards del 2018 il premio come miglior narrativa, colonna sonora e interpretazione (Roger Clark/Arthur Morgan, il protagonista) oltre a tanti altri premi ricevuti in eventi dello stesso anno.

Red Dead Redemption 2 è un open world action/adventure che vi farà vivere il selvaggio west del fine ‘900, dove impersonerete Arthur Morgan, fuorilegge facente parte della banda di Dutch Van Der Linde, il cui scopo ruota attorno a questa sorta di gang; oltre ad assaltare treni o banche, potrete cimentarvi in attività come la pesca o la caccia (con oltre 200 specie di animali), giocare d’azzardo nei saloon, racimolare denaro con le taglie e tantissime altre attività. Oltre questo il titolo vanta anche un comparto multigiocatore abbastanza supportato, con varie attività, modalità ed una storia dedicata.

Red Dead Redemption 2, i contenuti

I contenuti in esclusiva PC di Red Dead Redemption 2 aggiungono tre nuove missioni del cacciatore di taglie, due nascondigli delle bande, due missioni di caccia al tesoro, cinque accessori, quattro armi, sette varianti di razza equina, la modalità foto, miglioramenti all’online e tante altre novità. Approdati precedentemente su PC sono già disponibili su Playstation 4 con l’aggiornamento 1.15 invece su Xbox One sono attesi per il 21 gennaio 2020.

