Auguri natalizi 2019: formali, informali e originali. Frasi e citazioni

Come già abbiamo fatto in altri articoli pubblicati di recente, parliamo qui degli auguri natalizi che come ogni anno “domineranno” nelle prossime ore i nostri smartphone. E parliamo non solo di quelli che riceveremo ma anche degli auguri da inviare. Proviamo di seguire ad offrire alcuni suggerimenti per augurare buon natale ad amici e parenti magari scegliendo la formula più indicata a seconda del rapporto che ci lega alla persona a cui scriviamo.

Auguri natalizi, consiglio: personalizzare il messaggio

Già dai giorni precedenti alla festività del Natale c’è chi preferisce giocare d’anticipo inviando i suoi auguri con l’auspicio che non si confondano nella giornata più intensa del 25 dicembre. Un altro modo può essere quello di scegliere formule appropriate. Ed originali. In tal senso è certamente consigliabile personalizzare il messaggio. Non costa granché aggiungere per ognuna delle persone a cui scriviamo il nome del destinatario. Magari citando o facendo riferimento nel testo del messaggio a situazioni o fatti che ci legano alla stessa persona. Ciò oltre a catturare l’attenzione rimandando la memoria ad aspetti di vita vissuta, conferma l’attenzione posta nell’inviare gli auguri. A prescindere dalla forma con cui si invia il messaggio questo è sempre possibile farlo.

Alcune possibili frasi augurali

Veniamo ora alle possibili modalità. Per auguri più formali resta molto apprezzata la formula del biglietto. Inviare auguri in forma cartacea assume un valore aggiunto. Anche perché c’è chi ama conservare i biglietti di auguri ricevuti catalogandoli di anno in anno. La formalità può certamente anche consistere nel registro linguistico prescelto.

“Sia un Natale di Gioia e Spensieratezza. Colgo l’occasione delle festività per augurare a Lei e alla Sua famiglia ogni bene e serenità. Buon Natale”

“Con grande sincerità voglio augurare a Lei ed a tutta la Sua famiglia un felice Natale ed un prospero Anno nuovo”.

“A nome di tutta la mia famiglia intendo porgere i migliori auguri per il Santo Natale”

Per quel che riguarda formule più informali proponiamo qui alcuni esempi classici che – per quanto si ripetano di anno in anno – conviene tuttavia, come detto sopra, personalizzare a seconda del destinatario.

“Buon Santo Natale a te ed alla tua famiglia. Vi giungano i miei ed i nostri più sinceri e calorosi auguri”.

“Ti auguro una giornata speciale piena di sorrisi e di pace”.

“Buon Natale e tanti auguri di buon 2019”.

E a proposito di originalità è possibile, visti i tanti strumenti oggi a disposizione come Facebook, Whatsapp, Instagram, inviare ad esempio link di alcuni brani preferiti dai nostri interlocutori. Oppure scene di film accompagnati appunto dai nostri messaggi di auguri natalizi.

Un’altra strada passa dalle citazioni di frasi famose. La scelta è più che vasta. Ed Internet è in tal senso una fonte pressoché inesauribile.

