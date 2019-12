Condividi su

2020 anno bisestile: ponti e cosa significa. Il calendario dei giorni

Il 2020 sarà un anno bisestile. Un anno nel quale il mese di febbraio sarà di 29 giorni. Prima di vedere in quali giorni ci saranno le principali festività del prossimo anno, vediamo in cosa consiste e quali sono le ragioni per cui esiste l’anno bisestile. È la soluzione alla differenza che passa tra anno solare e anno civile. L’anno solare è il tempo che la terra impiega per una rotazione intorno al sole e per tornare sulla linea dell’equinozio; misurato dall’astronomia in 365,24219 giorni. Mentre l’anno civile è quello riportato dai nostri calendari. L’anno solare è dunque leggermente più lungo dell’anno civile: il primo dura 365 giorni 5 ore 48 minuti e 45 secondi. Per riempire lo spazio che aumenterebbe di anno in anno è stato introdotto l’anno bisestile.

I giorni di festa del 2020

Molti guardano con attenzione e con anticipo al calendario dell’anno successivo per verificare la presenza dei cosiddetti “ponti”. I lavoratori verificano spesso con largo anticipo la possibilità di cogliere l’opportunità dei giorni di festa per fare piccoli viaggi o per avere qualche giorno in più di relax. Da questo punto di vista, come vedremo, il 2020 non dà grandi opportunità.

L’1 gennaio sarà di mercoledì. Mentre il 6 gennaio sarà di lunedì.

Passando per Pasqua, domenica 12 aprile, e Pasquetta lunedì 13 aprile si giunge a sabato 25 aprile. Una delle poche opportunità, ovvero un possibile ponte, è dato dalla festa dei lavoratori. Infatti il 1° maggio sarà di venerdì. Mentre la festa della Repubblica, il 2 giugno 2020, sarà di martedì.

Il 15 agosto 2020 sarà di sabato. Ed il 1° novembre di domenica. Chiudono l’anno il 25 ed il 26 dicembre rispettivamente di venerdì e sabato.

Molto migliore la situazione nel 2021. Infatti chi ha sbirciato il calendario per l’anno successivo ha potuto verificare che saranno molte di più le occasioni offerte dal calendario come possibili “ponti”.

