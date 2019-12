Condividi su

All Together Now: ospiti e anticipazioni di stasera 26 dicembre 2019

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la semifinale della seconda edizione di All Together Now, esilarante programma di intrattenimento diretto, anche questa volta, da Michelle Hunziker e J-AX, presidente di Giuria.

I concorrenti sono pronti a dare il massimo per accedere alla fase finale e aggiudicarsi la vittoria dello show musicale. Due concorrenti, Enrico Bernardo e Matteo Mastracco, non prenderanno parte alla gara di questa sera, dato che grazie alle precedenti esibizioni hanno ottenuto, di diritto, l’accesso alla finalissima.

All Together Now: ospiti e concorrenti puntata questa sera, 26 dicembre

I concorrenti rimasti in gara, Giuliana Danzé, Gino Scannapieco, gli Armonium ed Eugenio Amato si sfideranno per superare la fase semifinale ed avere la possibilità di esibirsi durante l’ultima puntata. Nel corso delle puntate, i semifinalisti hanno ottenuto un punteggio alto e si sono guadagnati i favori della giuria, composta da ben cento personaggi dello spettacolo. Il presidente, il cantante J-AX, dal canto suo ha seguito ogni performance e puntata dopo puntata, ha giudicato tutte le singole esibizioni.

All Together Now: ospiti e novità seconda edizione del programma condotto da Michelle Hunziker

Il format di All Together Now, programma di origine britannica, si sviluppa in due manche. Ogni concorrente si esibisce di fronte al Wall, un muro composto da ben cento giurati, ognuno dei quali ha la possibilità di esprimere il proprio giudizio, che sia positivo o negativo. La seconda manche, decisiva, è invece contraddistinta dal cosiddetto confronto diretto. I vincitori della seconda sfida accedono poi alla fase successiva.

La seconda edizione di All Together Now è andata dal 4 dicembre 2019 e terminerà la prossima settimana con l’attesa puntata finale, per un totale di cinque puntate. Il penultimo appuntamento, in onda questa sera su Canale 5 sarà dunque decisivo per superare l’ultimo ostacolo e affrontare la sfida finale. Solo uno dei concorrenti rimasti in gara potrà vincere il premio finale del valore di 50.000€.

