Classifica compagnie aeree 2019: migliori e peggiori, ecco l’analisi

L’associazione inglese Which? ha stilato la classifica delle compagnie aeree migliori e peggiori del 2019, analizzando quelle che operano a lungo raggio e a corto raggio. Si tratta di una classifica britannica, pertanto troveremo principalmente le compagnie che i viaggiatori inglese utilizzano nel corso dell’anno (per questo motivo, ad esempio, non troveremo Alitalia).

Classifica compagnia aeree 2019: migliori e peggiori (viaggi brevi)

Nella classifica delle migliori compagnie aeree a corto raggio la migliore è Aurigny Air Services, che viaggia prevalentemente tra il Regno Unito e la Francia. Al secondo posto troviamo Jet2s, che opera tra Spagna e Regno Unito, mentre sul gradino più basso del podio spicca AS Scandinavian Airlines. Tra le meno quotate per i viaggi brevi, la peggiore compagnia per i passeggeri è Ryanair, che si salva solo per il rapporto tra qualità e prezzo, seguita da Vueling e da British Airways. Di seguito l’elenco delle compagnie aeree (viaggi brevi e continentali) più apprezzate dai 6.500 viaggiatori intervistati da Which?, dalla migliore alla peggiore.

Aurigny Air Services;

Jet2S;

AS Scandinavian Airlines;

Aer Lingus;

Swiss;

Norwegian;

Lufthansa;

Eurowings;

easyJet;

KLM;

TAP Portugal;

Flybe;

TUI Airways;

Wizz Air;

British Airways;

Vueling Airlines;

Ryanair.

Classifica compagnia aeree 2019: migliori e peggiori (viaggi lunghi)

Per quanto riguarda le compagnie aeree che operato a lungo raggio, conquista la vetta della classifica Singapore Airlines, seguita da Qatar Airways e da Emirates. Tra le peggiori tre spiccano American Airlines, British Airways ed Etihad Airways. Significativa la presenza di British Airways in entrambe le classifiche, ma giudicata non positivamente dai viaggiatori del campione.

Di seguito la classifica delle migliori compagnie aeree che operano (anche) a lungo raggio.

Singapore Airlines;

Qatar Airways;

Emirates;

Virgin Atlantic;

KLM;

Air Transat;

Thai Airways;

Delta Airlines;

TUI Airways;

Qantas;

United Airlines;

Air Canada;

Etihad Airways;

British Airways;

American Airlines.

