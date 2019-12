Condividi su

Libri di economia 2020: quali leggere e perché

Le festività volgono al termine e questo è il periodo dell’anno in cui si tirano le somme e si prendono decisioni per il futuro. Per conoscere e comprendere meglio le dinamiche economiche che ogni giorno influenzano direttamente ed indirettamente le nostre vite, non possono mancare i libri di economia tra le letture da iniziare magari già in questo clima di festa. Dall’economia di base alle politiche economiche nazionali, passando per la finanza personale, un buon libro può aiutare a capire quei concetti che quotidianamente scorrono sotto i nostri occhi ma che non sempre e non per tutti possono essere scontati. Ecco che in questo articolo sono raccolti alcuni libri, usciti quest’anno, che assolutamente non possono mancare nelle librerie dei lettori attenti e curiosi sugli aspetti più intimi della finanza e dell’economia, per affrontare al meglio il 2020.

Il Libro dell’economia (Gribaudo)

Edito da Gribaudo, Il libro dell’economia è parte di una collana di titoli che spaziano su moltissimi argomenti tra cui anche business, ecologia, filosofia, sociologia, letteratura e scienza. Questo libro offre interessantissimi spunti per ragionare e comprendere concetti con i quali ci si imbatte ogni giorno e dei quali spesso non si conoscono gli aspetti fondamentali e le dinamiche che li muovono. Pertanto si affrontano temi come la tassazione, il concetto di domanda-offerta ed i prezzi oltre a poter ritrovare ampie digressioni e riferimenti storici. La caratteristica principale di questa sorta di manuale dell’economia è lo stile dell’esposizione dei contenuti. Accompagna ad una lettura veloce, dinamica e mai noiosa ed offre una panoramica vasta su moltissimi economisti. Il tutto è fornito di un utilissimo glossario e di schede biografiche di moltissimi economisti come Engel, Hayek e Nash. Questo libro ha tanto da dare a chi può ritenersi a digiuno di economia, ma saprà stupire anche i più preparati grazie ai concetti in pillole ed agli spunti di riflessione dati dall’esposizione delle più autorevoli teorie dell’economia.

Tra i testi per il nuovo anno, Noi e lo Stato: siamo ancora sudditi?

Un libro presentato da poco e che sta dando soddisfazioni all’editore IBL Libri è Noi e lo Stato. Il libro è curato da Serena Sileoni e racconta gli aspetti della politica economica italiana partendo dalle esperienze di scrittori e giornalisti quali Nicola Rossi, Luciano Lavecchia, Susanna Tamaro e tanti altri. Ciò che emerge, dalle pagine di questo che è tra i libri di economia più apprezzati dell’anno, è lo scostamento tra il pubblico ed il privato e la conseguenziale scarsa vocazione per le libertà individuali delle politiche odierne. Uno spunto per una riflessione personale sul ruolo che l’individuo ha nella collettività ed il rapporto tra lo Stato ed il cives.

Tra i libri di economia 2020 c’è anche Il manuale dell’investitore consapevole

La finanza personale è un tema al centro dell’attenzione di tutti, così come le difficoltà che la società riscontra nel districarsi nella materia economica a causa di una scarsa cultura ed alfabetizzazione finanziaria. L’editore HOEPLI propone un nuovo manuale che spiega come gestire, tutelando ed incrementando, i propri risparmi. Il capitale che ognuno di noi possiede, indipendentemente dal volume, è un bene del quale bisogna conoscere quanto più possibile: dalla natura alle potenzialità. Questo libro spiega nel dettaglio tutto ciò che un buon investitore deve conoscere per iniziare il proprio percorso di gestione efficace ed efficiente del proprio patrimonio. Azioni, obbligazioni, valute e tanti altri strumenti finanziari non saranno più qualcosa di oscuro una volta addentratisi tra le pagine di questo manuale con l’obiettivo di pianificare la propria attività finanziaria.

Mengardi, con Marsilio Editori, presenta “La verità, vi prego, sul neoliberismo”

Il tema è certamente al centro di tanti dibattiti odierni, soprattutto in quest’ultimo periodo nel quale si discute nelle aule parlamentari il testo sulla Legge di Bilancio. Le politiche economiche dei governi di oggi non sono certamente casuali e nascono da un percorso ben preciso che trova le proprie radici in congiunture storiche ed economiche anche lontane da noi. Ecco che Mingardi scrive questo libro, edito da Marsilio Editori, focalizzato sul rapporto tra il neoliberismo e le politiche economiche degli ultimi tempi. Dai segni indelebili di Prodi e Tremonti fino alle politiche di Trump, il libro sembra essere una risposta diretta ad un pensiero tipicamente interventista che soltanto qualche anno fa, nel 2014, fu rilanciato da Mariana Mazzucato con il suo libro Lo Stato innovatore.

