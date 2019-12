Condividi su

Yakuza: Like a Dragon, in uscita il prossimo anno, trama e gameplay

L’ottavo capitolo della serie Yakuza è in dirittura d’arrivo, portando con sé nuove meccaniche rispetto ai titoli precedenti; vediamo insieme cosa ci riserverà la trama ed il gameplay.

Yakuza, come un drago

Yakuza: Like a Dragon è l’ottavo capitolo della serie principale ed è sviluppatto Ryu Ga Gotoku Studio e pubblicato da Sega; ha delle meccaniche da JRPG (gioco di ruolo giapponese), con un nuovo protagonista e può essere considerato un reboot della saga; il nuovo personaggio si chiamerà Ichiban Kasuga che prenderà il posto di Kazuma Kiryu. Il sistema di combattimento è stato rivisto; dapprima in stile picchiaduro in tempo reale ora è divenuto un RPG a turni con team da massimo quattro personaggi, oltre ad altre meccaniche del genere come classi, invocazioni, armi, crafting e dungeon.

Tra i personaggi reclutabili vi saranno Namba, Koichi Adachi, Saeko Mukouda (primo personaggio femminile giocabile della serie) e anche Kazuma Kiryu (protagonista della serie Yakuza), insieme a Goro Majima e Taiga Saejima (questi due solo come boss affrontabili durante la storia).

L’ambientazione sarà Tokyo e Kamurocho (ricreazione immaginaria di Kabukichō), dove la maggior parte del gioco si svolgerà nel quartiere Yokohama di Isezaki Ijincho (Isezakichō nella vita reale) e sarà presente il quartiere Sotenbori di Osaka (un’area dei precedenti giochi basato sul quartiere Dotombori).

Yakuza: Like a Dragon si apre nel 2001 dove il protagonista, un membro della famiglia Arakawa del clan Tojo, ha l’ordine, ricevuto da Masumi Arakawa (il suo padrino), di andare in prigione per un omicidio commesso da qualcun altro; pensando che questo gli renderà una posizione di favore nel suo clan, accetta volentieri. Tuttavia, diciotto anni dopo (nel 2019), esce di prigione e scopre che nessuno lo ricorda.

Trials of Mana: trama, gameplay, dove esce e quando

Uscita del gioco

Yakuza: Like a Dragon vedrà l’uscita il prossimo anno su Playstation 4 il 16 gennaio 2020 sul suolo giapponese; il gioco è atteso anche per Europa ed America ma non si ha ancora una data certa se non un generico 2020.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]