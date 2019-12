Condividi su

Decreto fiscale 2020 in Gazzetta Ufficiale: quando entra in vigore

Il decreto fiscale 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019. La potete trovare sotto il nome di Legge n. 157/2019 e consultare nella sua versione integrale. Sono diverse le novità che entreranno in vigore, in particolare legate alle misure di contrasto all’evasione fiscale e ai cambiamenti legate al calendario fiscale, con particolare focus su invio dell’esterometro e soprattutto sulla presentazione del modello 730.

Decreto fiscale 2020 In G.U.: le novità princpali

Nel capitolo dedicato alle misure di contrato all’evasione fiscale e alla lotta contro le frodi al fisco spiccano diverse importanti novità, come le modifiche riguardanti le compensazioni, che dovranno obbligatoriamente passare per i canali telematici anche per le persone fisiche. Arrivano poi le sanzioni per chi sbaglia il modello F24, errore confermato dallo scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nel nuovo anno parte anche l’obbligo di verificare il corretto versamento delle ritenute su appalti e subappalti. È stato poi stabilito il limite all’utilizzo del contante, che scenderà da 3.000 a 2.000 euro, ma solo a partire dal 1° luglio 2020, mentre dal 1° gennaio 2020 il limite scenderà ulteriormente a 1.000 euro. Si è poi deciso di incentivare l’utilizzo di metodi di pagamento tracciabili, tramite la lotteria degli scontrini e rimborsi sul conto relativi a determinate spese sostenute durante l’anno. Non manca poi la modifica della scadenza di presentazione del modello 730 (fino al 30 settembre).

Decreto fiscale 2020: quando entra in vigore

Pubblicato il 24 dicembre in Gazzetta, il Decreto fiscale è entrato in vigore il giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre 2019. In G.U. porta il titolo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, in allegato il testo del Collegato Fiscale pubblicato in Gazzetta”.

Gli argomenti chiave

Il testo originale comprende 5 Capi e 60 articoli, alcuni di questi ultimi sono stati però soppressi. Di seguito gli argomenti chiave dei cinque Capi.

Capo I : Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva e alle frodi fiscali;

: Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva e alle frodi fiscali; Capo II : Disposizioni in materia di giochi;

: Disposizioni in materia di giochi; Capo III : Ulteriori disposizioni fiscali;

: Ulteriori disposizioni fiscali; Capo IV : Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia;

: Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia; Capo V: Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili.

Potete consultare l’intero decreto cliccando qui.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]