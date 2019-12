Condividi su

Dead Cells: aggiornamento gratuito e dlc a pagamento, i contenuti

Il nuovo aggiornamento di Dead Cells ha portato una novità molto richiesta dalla community oltre a nuovi contenuti; per il prossimo anno è atteso anche un dlc a pagamento. Vediamo insieme quali sono i contenuti dell’aggiornamento gratuito e cosa ci porterà l’espansione a pagamento.

L’aggiornamento Legacy

Dead Cells è un metroidvania/roguelike a scorrimento orizzontale in 2D sviluppato da Motion Twin; il gioco è uscito per Playstation 4, Xbox One, Switch, Windows, macOS e Linux. Il titolo si svolge su un’isola dove impersoneremo un essere umanoide con un fiamma al posto della testa, chiamato il Prigioniero. Man mano che si procederà nell’esplorazione dei livelli (creati proceduralmente) e combattendo i nemici al suo interno si avrà accesso ad armi, equipaggiamenti, abilità e tesori; la valuta di gioco sono le celle, recuperabili sconfiggendo i nemici, che servono a comprare nuovi oggetti o aggiornamenti permanenti. Dead Cells ha un sistema di permadeath, facendo perdere valute, oggetti e cambiando la forma dei livelli dell’isola in caso di morte. L’aggiornamento Legacy aggiunge una feature molto richiesta, ovvero la possibilità di caricare le vecchie versioni del titolo (per chi non è interessato ai nuovi contenuti, bilanciamenti o fix); l’update aggiunge anche nuove armi, nuove mutazioni, una revisione delle armi meno utilizzate e la skin di Babbo Natale.

Dead Cells: The Bad Seed

Motion Twin ha annunciato poco tempo fa il suo primo contenuto a pagamento. The Bad Seed aggiungerà due nuove aree, accessibili quasi fin dall’inizio del gioco base, senza dover per forza accedere a tutti i potenziamenti; vi saranno nuovi nemici e boss che permetteranno di ottenere nuovi oggetti speciali. Verrà aggiunta un’arma con due slot e la possibilità di reclutare un fungo come compagno di viaggio. Il costo dell’espansione sarà di 4,99€ e vedrà la luce nei primi mesi del 2020.

