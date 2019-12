Condividi su

Campionato cinese, è rivoluzione: aumentano gli stranieri, addio ingaggi monstre

Il calcio cinese è vicino a quella che potrebbe essere una clamorosa rivoluzione: la Federcalcio ha infatti deciso di abbassare drasticamente il tetto ingaggii delle società relativamente agli stipendi di calciatori e allenatori delle squadre di club. Un cambiamento che influenzerà tantissimo anche il calciomercato europeo e non solo dal momento che, negli ultimi anni, il campionato cinese era diventato un vero e proprio paradiso terrestre per moltissimi giocatori – anche nel pieno della propria carriera – che venivano ricoperti di milioni per giocare in un campionato che non vale molto tecnicamente e tatticamente rispetto ai grandi paesi europei.

La Federcalcio interviene: nuove regole nel campionato cinese

Dalla prossima stagione dunque, il monte ingaggi massimo per le società iscritte ai campionati cinesi sarà di 3 milioni di euro per i giocatori stranieri e 1,2 milioni per i giocatori locali. Unica eccezione riguarderà i giocatori che faranno parte del giro delle rispettive nazionali, per i quali gli stipendi potranno subire un aumento del 20%. Il totale dei salari pagati da ogni società non potrà e non dovrà superare il 60% dei ricavi annuali del club.

Cambia, in meglio – o in peggio, dipende dai punti di vista – anche la regola per l’ingaggio di giocatori stranieri: passerà da tre a sei il numero di extracomunitari tesserabili. Tutto ciò potrebbe senza dubbio influire anche sul futuro della nazionale cinese, che vedrà i propri giocatori impiegati sempre meno all’interno delle rose.

Cosa succede con i contratti già in essere?

La norma, ovviamente, non sarà retroattiva: i contratti che sono già stati depositati e quindi in essere, non saranno intaccati. Giocatori come gli italiani El Shaarawy, Pellè, i brasiliani Hulk e Oscar continueranno ad essere ricoperti d’oro fino alla fine dei loro contratti ma, al termine degli stessi, se vorranno estendere la propria permanenza nel campionato cinese, dovranno sottostare ai nuovi accordi andando drasticamente a ridimensionare il proprio stipendio.

