Stadia: in arrivo nel suo catalogo altri due giochi gratuiti

Google ha annunciato i prossimi giochi gratuiti che andranno ad affiancare i già noti sulla piattaforma Stadia, ovvero Samurai Shodown, Farming Simulator 19 Platinum Edition, Destiny 2: la Collezione e Tomb Raider: Definitive Edition, quest’ultimo disponibile fino al 31 dicembre. Vediamo insieme quali sono i titoli che verranno aggiungi all’inizio del prossimo anno.

Stadia, giochi gratuiti di gennaio

Il primo videogioco in arrivo a gennaio nel catalogo di Stadia è Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration; è un’avventura dinamica con meccaniche stealth. Sequel del titolo uscito nel 2013, Rise of the Tomb Rider segue gli avvenimenti finali del predecessore, che vede una Lara Croft sconvolta per l’esperienza avuta sull’isola Yamatai; in cerca di risposte, si imbatte in dei documenti del padre e viene a conoscenza del Profeta immortale di Costantinopoli. Con la volontà di riscattare l’onore del padre, parte per questa spedizione che la porterà ad imbattersi e scontrarsi con la Trinità, un antico ordine di cavalieri ora divenuto un’organizzazione paramilitare. Il gioco contiene tutti i dlc e sono: Baba Yaga, Eredità del Profeta, Stoicismo, Sopravvivenza Estrema, Il Risveglio della Fredda Oscurità, Esploratrice Siberiana, Legami di Sangue e L’incubo di Lara; oltre ai vari contenuti inediti.

L’altro titolo per la piattaforma Stadia è Thumper, un rhythm game in terza persona. Lo scopo del gioco è guidare una creatura simile a uno scarabeo lungo un tracciato singolo o doppio, attraverso una serie di mondi; il giocatore dovrà premere un pulsante (in tempo) per colpire delle note illuminate sulla pista (con musica di sottofondo) e, nel mentre, distruggere ostacoli, saltare su spuntoni e sconfiggere nemici. Ogni livello è suddiviso in più parti, in cui viene assegnato un punteggio e una valutazione al giocatore. Lo scarabeo può subire un danno e in alcuni casi può riguadagnare il suo scudo se viene perso; tuttavia, subire un secondo danno senza la sua protezione lo distruggerà e il livello ricomincerà dall’ultimo checkpoint.

I due giochi saranno riscattabili sulla piattaforma Stadia dalle 18:00 del 1 gennaio 2020 per tutti gli utenti Pro e saranno usufruibili finché l’abbonamento rimarrà attivo.

