55 passi nel sole: ospiti e anticipazioni di stasera su Canale 5

Questa sera, 28 dicembre 2019, andrà in onda su Canale 5 la prima puntata del doppio appuntamento serale 55 passi nel sole. Il programma, ideato per celebrare il grande cantante italiano di fama mondiale Donato Carrisi, in arte Al Bano, sarà trasmesso dalle 21:20 e vedrà non solo la partecipazione dell’ex moglie e dei figli del cantante, ma anche quella di diversi ospiti noti.

Festeggiamenti per i 55 anni di carriera

Un’occasione unica, per i fan, di festeggiare la lunga carriera dell’amato Al Bano grazie alle due serate evento prodotte da Endemol Shine Italy. Il cantante pugliese avrà modo di raccontare e far rivivere i suoi 55 anni di successi. Lo vedremo esibirsi nei suoi pezzi storici e in incredibili duetti inediti su una lunga passerella, simbolo di tutti i piccoli e grandi passi fatti dal cantante per raggiungere la fama mondiale che ha oggi. In questa avventura verrà accompagnato dalla famosissima ex moglie e compagna artistica, amata dagli italiani, Romina Power, che sarà con lui in entrambe le serate, e dai tre figli della coppia Cristel, Yari e Romina Jr. che faranno parte del grande show televisivo, quest’ultimo pronto a ricreare vecchie atmosfere magiche e nostalgiche.

Gli ospiti speciali di stasera su 55 passi nel sole

Tanti saranno gli ospiti, appartenenti al mondo della musica leggera italiana e non, che questa sera animeranno lo show Tv. Tra gli invitati della prima puntata troveremo:

Pippo Baudo , noto conduttore televisivo e radiofonico e amico di Al Bano

, noto conduttore televisivo e radiofonico e amico di Al Bano Lino Banfi , attore comico e sceneggiatore pugliese e amico del cantante, con il quale ha già collaborato.

, attore comico e sceneggiatore pugliese e amico del cantante, con il quale ha già collaborato. J-Ax , noto rapper italiano.

, noto rapper italiano. Ricchi e Poveri , il gruppo musicale italiano che rientra nella classifica degli artisti italiani che hanno venduto più dischi.

, il gruppo musicale italiano che rientra nella classifica degli artisti italiani che hanno venduto più dischi. Toto Cutugno cantautore compositore e paroliere, con origini siciliane, di incredibile fama mondiale.

cantautore compositore e paroliere, con origini siciliane, di incredibile fama mondiale. Pupo , cantautore, paroliere e conduttore televisivo conosciuto a livello mondiale per il successo di brani come Gelato al cioccolato.

, cantautore, paroliere e conduttore televisivo conosciuto a livello mondiale per il successo di brani come Gelato al cioccolato. Alex Britti , famoso chitarrista e cantautore romano.

, famoso chitarrista e cantautore romano. Fabrizio Moro , cantautore e musicista attivo dal 1996.

, cantautore e musicista attivo dal 1996. Gabriele Cirilli, comico, cabarettista e attore di Sulmona, in Abruzzo.

