Condividi su

Pensioni ultima ora: reversibilità e assegno invalidità, i tagli da gennaio

Pensioni ultima ora – Come spesso raccontiamo nei nostri articoli, la materia previdenziale è ricca di molte sfaccettature. Se da un lato nell’ultimo anno si è molto parlato di Quota 100, degli effetti e delle conseguenze della sua introduzione, è anche vero che ci sono molti altri fronti pensionistici che riguardano tanti cittadini su cui c’è minore attenzione sebbene riguardino moltissimi cittadini..

Tagli per le pensioni di invalidità in presenza di redditi da lavoro: le soglie

Come riportano molte testate specializzate e media nazionali, il 2020 sarà l’anno in cui chi accede a pensione di invalidità e pensione di reversibilità vedrà diminuire l’importo del proprio assegno a fronte di altre entrate. Dal 1° gennaio 2020 – sul fronte pensione di invalidità – chi percepisce altri redditi da lavoro pari o in maniera superiore a 4 volte il trattamento minimo – quindi a circa 2.100 euro (2.060€) – vedrà diminuita la propria pensione di un quarto (25%). Percepirà dunque il 75%. Chi ha redditi da lavoro superiori per 5 volte al trattamento minimo – poco sopra la soglia dei 2.500 euro (2.570€ circa) – vedrà l’assegno diminuito del 50%. Praticamente dimezzato.

Pensioni ultima ora, Sulle pensioni di reversibilità

Dalla pensione di invalidità passiamo alla pensione di reversibilità. In presenza di redditi Irpef e/o da lavoro dei superstiti sino a 4 volte il trattamento minimo – per un valore annuo di circa 26.780€ – la pensione di reversibilità verrà ridotta del 25%. Un taglio del 40% si applicherà invece per coloro che hanno un reddito compreso tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo. Quando invece si supereranno i 2.570€ mensili pari a 33.400€ annui (circa), l’assegno spetta solo per la metà.

Il commento di Giorgia Meloni

Pensioni ultima ora – Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha attaccato il governo per la mossa con cui taglierà gli assegni previdenziali. E ha colto l’occasione per criticare nuovamente una misura che la stessa Meloni ritiene profondamente ingiusta: il reddito di cittadinanza.

L'Italia al tempo degli incapaci al Governo: #tasse a chi lavora, #redditodicittadinanza a nomadi, spacciatori e delinquenti, taglio #pensioni a invalidi e vedove. Perché i parlamentari grillini non ci parlano di questo nella loro parodia di Camera Caffè?https://t.co/NNMlGkCOsf — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) December 28, 2019

Qualche settimana fa a proposito del reddito di cittadinanza Meloni ha chiarito il suo pensiero: “Bisogna aiutare chi è in difficoltà, ma il Reddito di Cittadinanza è culturalmente sbagliato. Uno Stato giusto non mette sullo stesso piano chi può lavorare e chi no. Fa assistenza verso minori, disabili e anziani e per gli altri si occupa di creare lavoro”. E ancora: “Non sono d’accordo con il Reddito di Cittadinanza perché così come è configurato non dà una mano a chi ha più bisogno e non aiuta a trovare lavoro. Il paradosso è che un 35enne che può lavorare prende 780 euro, mentre un disabile un’invalidità di 270 euro”.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]