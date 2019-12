Condividi su

Pensioni ultima ora, Quota 100: Conte indica la strada della riforma

Pensioni ultima ora – Sabato 28 dicembre 2019 il presidente del consiglio in carica Giuseppe Conte ha tenuto la conferenza stampa di fine anno, organizzata a Villa Madama dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare, per fare il punto della situazione sull’anno trascorso sul piano politico ed istituzionale.

Pensioni ultima ora, Quota 100 e Quota 41

Tra i tantissimi temi affrontati non è mancato un passaggio sul tema previdenziale. Proprio l’introduzione di Quota 100 è stato uno degli elementi caratterizzanti, dal punto di vista delle azioni intraprese, dell’anno che volge al termine. Inizialmente, dopo l’ok a Quota 100 – misura temporanea e valida per il triennio 2019-2021 – l’allora maggioranza di governo composta da Movimento 5 Stelle e Lega aveva fissato come obiettivo successivo Quota 41. Spieghiamo brevemente di che si tratta. Con Quota 100 possono andare in pensione coloro che hanno 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Mentre Quota 41 dovrebbe poter consentire la possibilità di accedere all’età pensionabile a tutti i lavoratori che hanno 41 anni di contributi versati e di farlo a prescindere dall’età anagrafica.

Pensioni ultima ora – Oggi Giuseppe Conte guida un esecutivo sostenuto da Movimento 5 Stelle, Pd, LeU e Italia Viva. Le intenzioni del governo per il 2020 passano dalla strutturazione di una nuova riforma che da un lato superi la riforma Fornero e dall’altro eviti che si giunga a fine 2021, ovvero al termine ultimo di Quota 100, senza una nuova riforma strutturale evitando penalizzazioni a chi resterà fuori dalla misura. Quale strada intraprendere ed in che direzione attivarsi è il compito a cui saranno chiamati già a partire dalle prossime settimane il governo, le parti sociali e tutti gli attori coinvolti. Non mancano in tal senso le prime indicazioni. Come quelle offerte pochi giorni fa dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico che abbiamo riferito in questo nostro articolo.

Conte su Quota 100 e Reddito di cittadinanza

Proprio Conte, durante la conferenza stampa, ha offerto alcuni spunti. Infatti parlando di Quota 100 ha detto che a suo avviso “Il modo migliore è affrontare il tema distinguendo i lavori usuranti da quelli che non lo sono”. E non è mancato neanche un passaggio sulla misura del reddito di cittadinanza contenuta, come Quota 100, nel decreto n. 4/2019. Il presidente del consiglio del RdC ha affermato: “È una misura di cui sono orgoglioso, in otto mesi abbiamo ridotto la povertà del 60 per cento, ma bisogna migliorare la parte sull’occupazione”.

