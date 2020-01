Condividi su

Calciomercato Atalanta: il punto in entrata e uscita in vista di gennaio

L’Atalanta non può più essere considerata una sorpresa: la squadra magistralmente guidata da Gasperini ha raggiunto le vette più alte della propria storia in questo 2019, ottenendo risultati che fino a qualche anno fa sarebbero sembrati pura utopia.

Una qualificazione storica: la cenerentola tra le 16 migliori d’Europa

I nerazzurri, infatti, hanno raggiunto gli ottavi di finale di Champions League al termine di un percorso a 2 facce all’interno del girone: nessuno mai aveva superato il turno perdendo tutte e 3 le prime gare disputate. Impresa che si aggiunge ad un dato impressionante, che dice molto sulla qualità del gioco espressa da questo gruppo da 2 anni a questa parte: l’Atalanta è la squadra che ha segnato più di tutte, in Italia, nell’anno solare.

La “Dea” è in quinta posizione in campionato, a 4 punti dalla Roma, in piena linea con il proprio obiettivo stagionale, ovvero quello di qualificarsi in Europa: Gasperini ha assicurato che qualcosa si muoverà, sia in entrata che in uscita, per continuare ad inseguire un sogno…

Calciomercato Atalanta: i movimenti in entrata

Come dichiarato anche dal presidente Percassi, il colpo più importante in entrata sarà senz’altro il ritorno in campo di Duvan Zapata: il colombiano, infortunatosi con la sua nazionale nel mese di ottobre, ha saltato 3 mesi tra campionato e Champions League e sarà a disposizione di Gasperini già per la prima gara del 2020 contro il Parma.

Le entrate saranno comunque precedute dalle uscite, soprattutto nel reparto difensivo: unico obiettivo sin qui dichiarato dall’Atalanta è quello del serbo Terzic della Fiorentina, che potrebbe arrivare in prestito.

L’Atalanta sfoltisce la rosa: alcune cessioni in vista

A meno di clamorosi ribaltoni, può definirsi conclusa l’esperienza di Arana e Kjear a Bergamo: il primo ha trovato pochissimo spazio, chiuso da Hateboer, Castagne e Gosens sulle fasce; il secondo è stato pubblicamente bocciato da Gasperini per la poca adattabilità ai sui schemi difensivi. Proprio Arana potrebbe rientrare in un eventuale scambio con Terzic.

Un altro nome sulla lista dei partenti è quello di Musa Barrow, che ha già un accordo con il Bologna: anche lui potrebbe trasferirsi a titolo temporaneo. L’Atalanta girerà in prestito anche il baby talento Traoré, fratello dell’ivoriano del Sassuolo.

