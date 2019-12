Condividi su

Atalanta, breve focus sulla stagione della Dea fino ad oggi

La stagione dell’Atalanta vista fin qui è stata incredibile. Ancora una volta grande in campionato così come super è stato il suo percorso in Champions

L’Atalanta si conferma una big della Serie A

Anche quest’anno l’Atalanta sta dimostrando di essere una grande squadra. Con uno stadio in costruzione – che sarà completato nel 2021 – e gli arrivi di Muriel, Malinovskyi e Kjaer, gli uomini di Gasperini continuano ad essere devastanti per gli avversari sul piano del gioco e ne beneficiano i risultati: 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte in 17 partite è il bottino che vede la Dea occupare il quinto posto in classifica, lontana solo quattro punti dalla Roma in quarta posizione.

L’incredibile percorso europeo dell’Atalanta

Quello che sembrava impossibile al termine delle partite di andata nel girone di Champions League, si è trasformato in un miracolo sportivo. Dopo aver perso le prime tre giornate della competizione, con gli ottavi di finale che sembravano un miraggio, i nerazzurri sono riusciti a qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta, arrivando seconda dietro il Manchester City di Guardiola, con 2 vittorie e un pareggio negli ultimi tre incontri. Agli ottavi incontreranno gli spagnoli del Valencia, con il sogno europeo che rimane ancora una solida realtà. Qui, il focus sullo storico passaggio del turno degli orobici.

Attacco da paura

Il calcio offensivo che Gasperini propone alla sua squadra non è più un fatto misterioso. Anche quest’anno, l’attacco dell’Atalanta rimane uno dei più prolifici in Italia ma anche in Europa: con 43 gol fatti, i nerazzurri sono quelli che hanno segnato di più in Serie A; a questi si aggiungono le altre 8 reti realizzate nel girone di Champions League. L’assenza di Zapata – fermo da due mesi – non ha di certo messo in crisi il reparto avanzato che può godere delle prestazioni di calciatori forti come il Papu Gomez, Malinovskyi, Ilicic e Muriel, ma anche degli inserimenti di Pasalic e Freuler.

