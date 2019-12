Condividi su

Noipa stipendi e cedolino: rubate alcune tredicesime, il sistema scoperto

Il portale NoiPa è stato vittima di un attacco hacker, una truffa phishing finalizzata al furto di retribuzioni e tredicesime di alcuni utenti. Le vittime del raggiro hanno infatti ricevuto una comunicazione nella quale, come di consueto, si richiedeva il cambiamento dell’Iban e l’aggiornamento dei dati di profilo. Lo scopo era quello di ottenere le credenziali di accesso al portale NoiPa e finalizzare il furto delle retribuzioni ordinarie e supplementari (tredicesima).

NoiPa nel mirino degli hacker: truffa phishing a dipendenti

La truffa è stata perpetrata ai danni dei dipendenti assistiti da NoiPa, ma non tutti ci sono cascati. Le truffe di phishing sono ormai all’ordine del giorno e spesso le abbiamo trattate fornendo anche diversi suggerimenti su come tutelarsi per evitare di cadere nelle trappole. Dopotutto dicembre è un mese movimentato sotto l’aspetto retributivo e gli hacker hanno pensato bene di catturare i dati personali di alcuni dipendenti per sottrarre loro le tredicesime. Nella truffa in questione, una volta ottenuti i dati di accesso a NoiPa, i malfattori hanno modificato alcuni dati, come il numero di telefono e l’Iban.

Sul fatto stanno indagando la Polizia Postale e la Procura di Roma, sotto la cui lente di ingrandimento ci sono i nuovi Iban sui quali è avvenuto illegittimamente il versamento di retribuzioni e tredicesime.

Come tutelarsi dalle truffe di phishing

Alla luce di quanto sopra scritto, lo ripetiamo ancora una volta: diffidate da messaggi e comunicazioni (via mail, sms o altro) che vi invitano a modificare i propri dati di accesso a un conto o a un qualche servizio online, e se non siete sicuri della vera natura del mittente, il consiglio è quello di contattare direttamente l’ente che (forse) vi ha mandato il messaggio e chiedere conferma dello stesso e, in caso, segnalare la truffa in atto in modo tale che anche altri utenti siano messi in guardia dal raggiro in corso.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]