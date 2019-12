Condividi su

Boda, nuovo album: titoli, canzoni e anticipazioni

Daniele “Boda” Rotella ha fatto conoscere il suo secondo album, Darkness And Damages, durante una serata speciale sabato 28 Dicembre alla Cantinetta di Rotecastello, frazione di San Venanzo, in provincia di Terni. L’album sarà disponibile a partire dall’8 Gennaio 2020 e costituisce la seconda prova sulla lunga distanza dell’artista umbro.

Un suono più duro per Darkness And Damages

Daniele “Boda” Rotella è un musicista – per la precisione un chitarrista – molto noto in Umbria, in primo luogo per aver guidato la cult band The Rust And The Fury. Darkness And Damages, secondo lavoro solista, è distribuito dall’etichetta La Cura Dischi, segna una svolta per lui: a differenza di Song: For A Lovely Soul, suo debutto solista, il sound si è indurito e, anche se l’influenza di Neil Young, sua principale ispirazione, è sempre presente, ora le influenze hard rock e grunge sono ben evidenti, così come quelle di Arcade Fire e Pixies.

Un altro elemento positivo è che ora la band ha una line-up stabile, che poggia su tre elementi: Boda, chitarra e lead vocalist, Diego Mariani alla batteria e il basista Fabrizio De Angelis. Questi ultimi due sono impegnati anche alle backing vocals.

Boda: di cosa parla il suo nuovo album

Il concept di Darkness And Damages ruota intorno al bosco, con un riferimento alle forze della natura che richiama un certo rock nordico, caratteristico, ad esempio degli islandesi Sigur Rós. L’isolamento dell’essere umano è un altro tema rilevante nel nuovo album di Boda, nel quale i ritmi cupi e oscuri sono protagonisti al pari del resto. Il trio, peraltro, non si limita ad eseguire un ottimo hard rock, ma lo arricchisce con sprazzi elettronici, influenze psichedeliche e aperture acustiche. Se dal vivo manterranno le promesse, siamo di fronte a una band con un gran potenziale.

La tracklist di Darkness And Damages

Con la presentazione del nuovo album di Boda, è stata resa nota anche la tracklist di Darkness And Damages:



01. White Dog

02. Starry Eyes

03. Shadows On The Woods

04. Just Needed A Friend

05. Fears

06. Broken Screen

07. Ball Room

08. All The Notes

09. 13th Floor



Nove tracce per questo secondo album di Daniele “Boda” Rotella lontano dai The Rust And The Fury, ma accompagnato per questa occasione da musicisti di assoluto valore, come si evince dall’abilità dimostrata con i loro strumenti e nella gestione delle parti vocali.

