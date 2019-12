Condividi su

David Oyelowo: chi è ne I Miserabili, carriera e biografia

David Oyetokunbo Oyelowo, attore e produttore cinematografico di origini nigeriane nato a Oxford l’1 aprile 1976, interpreta Javert nella miniserie I miserabili del 2018 prodotta dalla BBC Studios e diretto da Tom Shankland.

David Oyelowo ne I miserabili

Nell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1862 I miserabili, dello scrittore e poeta francese Victor Hugo troviamo David Oyelowo nelle vesti di Javert, guardia carceraria e poliziotto, antagonista principale di Jean Valjean (il protagonista). Javiert è un uomo ligio al suo dovere e ossessionato nella persecuzione dell’ex carcerato accusato di aver derubato un bambino subito dopo aver riacquisito la libertà. La sua interpretazione ha riscosso gran successo e molti spettatori hanno espresso apprezzamenti sui social: “L’intenso ritratto di David Oyelowo di Javert è stato uno dei migliori nella storia di LesMisérables”, è stato scritto su Twitter.

Biografia e carriera

Nato a Oxford da genitori nigeriani impiegati entrambi in compagnie di trasporto, matura presto una grande passione per la recitazione. David Oyelowo decide quindi di iscriversi al City and Islington College, dove studia teatro e, nel 1998, si diploma alla London Academy of Music and Dramatic Art, dove era stato ammesso per aver vinto una borsa di studio, Nello stesso anno, sposa l’attrice Jessica Oyelowo, dalla quale ha tre figli. Nel 1999 interpreta il ruolo di Oroonoko nella commedia Il volpone di Ben Johnson; la sua recitazione è magistrale, inizia così la sua ascesa attoriale e nel 2000 diventa il primo attore di colore a vestire i panni di Enrico VI nell’omonima trilogia. Nel 2001 David fa il suo debutto sul grande schermo grazie al ruolo di balordo in Dog Eat Dog; negli anni successivi prende parte a film come Il risveglio del tuono e Derailed – Attrazione Letale, entrambi del 2005 e As you like it – Come vi piace, film di Kenneth Branagh del 2006, dove interpreta il giovane coraggioso Orlando De Boys. Nel 2012 lavora nella parte del Detective Emerson nel film Jack Reacher, con Tom Cruise. Nel 2014 Oyelowo viene chiamato da Ava DuVernay per Selma – La strada per la libertà, il film candidato all’Oscar, dove recita nel ruolo di Marthin Luther King, grazie al quale ottiene una nomination al Golden Globe; nello stesso anno appare nel film thriller 1981: Indagine a New York diretto da J.C. Chandor. Malgrado i grandi successi segnati, David Oyelowo racconta che i suoi genitori continuano a non considerare quello dell’attore un vero lavoro considerandolo solo un “avvocato mancato”.

