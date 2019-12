Condividi su

Lucifer 5: trama, cast e anticipazioni. Quando esce su Netflix

Dopo mesi di attesa, la casa di produzione Netflix ha rivelato, per la gioia dei numerosi spettatori, la data di uscita della quinta stagione di Lucifer, serie tv nata nel 2016 e ispirata a The Sandman, fumetto DC Comics.

Prodotta dalla Warner Bros, in collaborazione con la nota Casa di fumetti, Lucifer è stata mandata in onda per la prima volta su Fox, ottenendo in pochi mesi un successo planetario. Le avventure del Diavolo, per noia trasferitosi sulla Terra, lontano dagli inferi, hanno attratto in seguito anche gli utenti della piattaforma Netflix, ora in trepida attesa per l’uscita della quinta stagione, stimata per l’estate 2020.

Lucifer 5: cast della quinta stagione e trama serie tv

L’attore Tom Ellis veste fin dalla prima stagione i panni di Lucifer e, insieme a lui, nel cast della quinta stagione saranno riconfermati D. B. Woodside, nel ruolo di Amediel e Lauren German, la quale veste i panni di Chloe.

Lucifer nasce come personaggio del fumetto The Sandman, pubblicato per la prima volta nel 1989 dalla DC Comics. Il Diavolo, signore degli Inferi terrbilemente annoiato dalla monotonia del suo ruolo, decide di lasciare i suoi sudditi e suo fratello per andare a vivere sulla Terra insieme alla sua fedele compagna. la trama della serie tv riprende, solo in parte, le vicende narrate nel fumetto originale.

Giunto nel cuore di Los Angeles, Lucifer apre un lussuoso night club, Lux, che in poco tempo diventa uno dei locali più popolari della zona. Sfruttando i suoi poteri magici, il Diavolo inizia a realizzare i desideri più infimi dei suoi clienti, divenendo così una vera e propria celebrità.

Lucifer 5: anticipazioni e curiosità serie tv Netflix. Cosa accadrà ai protagonisti?

Le cose iniziano però a cambiare quando Lucifer fa la conoscenza di Chloe, una detective dall’animo buono e molto determinato. Tra i due si instaurerà un rapporto speciale che metterà in allerme il fratello del Diavolo, l’angelo Amenadiel.

Nel corso delle stagioni, la relazione tra Lucifer e Chloe si farà sempre più complicata fino a giungere all’epilogo che tutti gli spettatori attendevano da tempo. All’inizio della quarta stagione, andata in onda nel maggio 2019, il Diavolo si mostrerà alla detective nella sua vera forma, mandando in frantumi il loro rapporto. Per scoprire cosa ne sarà di Chloe e di Lucifer dovremo attendere la quinta stagione, che sarà distribuita da Netflix nell’estate 2020.

