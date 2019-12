Condividi su

Dominic West: chi è ne I Miserabili, carriera e biografia

Dominic West, attore britannico nato a Sheffield il 15 ottobre 1969, interpreta Jean Valjean, il protagonista de I miserabili, miniserie tv del 2018 ispirata all’omonimo romanzo del 1862 scritto dal grande autore Victor Hugo, considerato il padre del Romanticismo in Francia.

Dominic West nei panni dell’ ex galeotto Jean Valjean

Jean Valjean è un ex galeotto, costretto a scontare 20 anni di lavori forzati per aver rubato del pane per cibare sé e i nipoti. Riacquisita la libertà, è carico d’odio e di amarezza nei confronti della società che continua a emarginarlo; dopo diversi rifiuti in tutte le locande, trova ospitalità dal caritatevole vescovo di Digne Monseigneur Myriel. L’ex galeotto non dimostra la propria gratitudine al vescovo e fugge via rubando dell’argenteria. Scoperto e riportato dai poliziotti da M. Myriel, che lo copre dandogli una seconda possibilità, e in preda ai sensi di colpa per aver derubato anche un bambino nei pressi della città, decide di abbandonare i cattivi sentimenti che lo governano dedicandosi ad aiutare il prossimo. Jean Valjean dimostra una sorprendente umanità e decide anche di prendersi cura di Cosette, una bambina, figlia illegittima di Fantine e Tholomyes, rimasta orfana di madre.

David Oyelowo: chi è ne I Miserabili, carriera e biografia

Biografia e carriera

Dominic West nasce a Sheffield nel 1969, primo di sette fratelli, frequenta il Trinity College e poi l‘Eton College di Dublino. Il futuro attore, appassionato di recitazione, decide di iscriversi al Guildhall School of Music and Drama di Londra e si laurea nel 1995. Ma il talentuoso Dominic debutta già prima di laurearsi nel cortometraggio del 1991 3 Joes, diretto dal regista irlandese Lenny Abrahamson; in seguito prende parte a diversi film ispirati alle commedie shakespeariane. Nel 2000 lavora insieme all’attrice Sandra Bullock nella commedia drammatica 28 giorni; l’anno seguente veste i panni di un cantante heavy metal nel film Rock Star di Stephen Herek. West prende parte ad altri film come Chicago di Rob Marshall (2002), Mona Lisa Smile (2003) insieme Julia Roberts e The Forgotten, thriller drammatico del 2004 con Julianne Moore; assume anche il ruolo del detective Jimmy McNulty nella serie tv The Wire prodotta dalla HBO. Nel 2007 interpreta sia l’Ispettore Popil nel film thriller Hannibal Rising di Peter Webber basato sull’omonimo romanzo di Thomas Harris, che Theron in 300, riadattamento cinematografico dell’omonima graphic novel di Frank Miller, diretto da Zack Snyder. Nel 2018 segna un doppio successo nei film Colette di Wash Westmoreland e Tomb Raider di Roar Uthaug. Dal 2010 Dominic West è sposato con la produttrice televisiva Catherine Fitzgerald, con la quale ha avuto quattro figli. L’attore britannico ha anche una quinta figlia da una relazione precedente con Polly Astor.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]