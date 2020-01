Dove vedere Newcastle-Leicester in diretta tv e streaming

Condividi su

Newcastle-Leicester, match valido per la 21a giornata della Premier League 2019/2020, si disputerà mercoledì 1 gennaio alle ore 16:00 al St James’s Park

Newcastle-Leicester vogliono iniziare al meglio il nuovo anno

La Premier League non si ferma e scenderà in campo anche durante il primo dell’anno. Alle ore 16, Newcastle e Leicester si sfideranno per aggiudicarsi i primi tre punti del 2020.

I Magpies hanno concluso male il loro 2019 con una sconfitta per mano dell’Everton: la seconda consecutiva. Con tre sconfitte e due vittorie nelle ultime cinque partite, la squadra di Steve Bruce si trova all’undicesimo posto in classifica: un successo darebbe fiducia e morale, considerata la zona retrocessione distante soli sette punti.

Situazione decisamente opposta quella delle Foxes che si trovano al secondo posto in classifica. La squadra di Brendan Rodgers sta facendo rivivere ai tifosi un pizzico delle emozioni già provate nel 2016, anno in cui è stato vinto il campionato. Con 13 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, il Leicester si trova sotto al solo Liverpool in volata verso la vittoria finale, mentre è sopra squadre come il City e il Chelsea, e non intende fermarsi dopo l’ultima vittoria esterna contro il West Ham. La favola Leicester, quest’anno, difficilmente porterà al più lieto fine. Tuttavia, la piazza reagisce con rinnovato entusiasmo all’ennesimo miracolo sportivo operato dall’ottimo Rodgers e dal letale Vardy (capocannoniere in campionato con già 17 centri all’attivo).

I precedenti di Newcastle-Leicester

Negli ultimi tre incontri al St James’s Park, il Leicester ha sempre portato a casa i tre punti. L’ultimo successo in casa del Newcastle risale al settembre 2018, quando le Foxes si imposero per 0-2.

Le probabili formazioni del match

NEWCASTLE. Nonostante l’altalena di risultati, mister Bruce conferma il 3-5-2 schierando dieci undicesimi che sono stati sconfitti nell’ultimo turno contro i Toffees. L’unica novità riguarda il centrocampo, con Longstaff che scenderà in campo al posto di Hayden. In porta Dubravka, difeso da Schar, Fernandez e Lejeune. Confermata la coppia d’attacco Joelinton-Carroll.

LEICESTER. Mister Rodgers cambia quasi tutta la formazione uscita vincente dal campo nell’ultimo turno contro il West Ham. Eccezioni fatte per Schmeichel ed Evans, che saranno titolari anche contro il Newcastle, ritroveranno il posto da titolare Tielemans, Barnes e il capocannoniere della competizione Jamie Vardy.

Newcastle (3-5-2): Dubravka; Schar, Fernandéz, Lejeune; Yedlin, Longstaff, Shelvey, Almiron, Willems; Carroll, Joelinton.

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwel; Ndidi; Ayoze, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy.

Dove vedere Newcastle-Leicester in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in differita su Sky Sport e in streaming su Sky Go.

