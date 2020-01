Condividi su

Dove vedere Manchester City-Everton in diretta tv e streaming

Manchester City-Everton, match valido per la 21a giornata della Premier League 2019/2020, si disputerà mercoledì 1 gennaio alle ore 18:30 all’Etihad Stadium

Manchester City-Everton è Guardiola contro Ancelotti: lo stato di forma

Manchester City-Everton si sfideranno per conquistare i primi tre punti del nuovo anno solare. Non è una sfida tra due squadre qualsiasi dato che scenderanno in campo calciatori affermati e sulle panchine siederanno due grandissimi allenatori che hanno vinto tutto nella loro carriera: Pep Guardiola e Carlo Ancelotti.

I campioni d’Inghilterra in carica occupano il terzo posto in classifica. Un campionato al di sotto delle aspettative che avrebbe dovuto vedere i citizens lottare per il titolo con il Liverpool ma che ormai sembra impossibile da raggiungere, considerata la sostanziosa distanza tra la squadra di Guardiola e quella di Klopp. Con 13 vittorie, 2 pareggi e addirittura 5 sconfitte, gli Sky Blues sono lontani 14 punti dalla prima posizione e, potenzialmente, a -17 (qualora i reds vincessero l’unico match da recuperare del girone d’andata).

Situazione decisamente risollevata in casa Everton: con l’arrivo di Ancelotti i Toffees hanno conquistato sei punti nelle ultime due partite di campionato, a questi si aggiungono anche gli altri cinque conquistati dall’allenatore ad interim Ferguson. Con l’Europa lontana sette lunghezze, la squadra dell’ex tecnico del Napoli sarà messa a dura prova contro una delle compagini più attrezzate in Europa.

I precedenti di Manchester City-Everton

Negli ultimi quattro incontri all’Etihad Stadium, per ben tre volte entrambe le squadre si sono divise la posta in palio, mentre l’unico successo è stato raggiunto dal Manchester City nel dicembre 2018 vincendo 3-1.

Le probabili formazioni del match

MANCHESTER CITY. Guardiola conferma il 4-3-3 con Ederson che ritorna titolare tra i pali, così come Otamendi prenderà il posto di Garcia nella coppia centrale di difesa composta dall’adattato Fernandinho. A centrocampo dovrebbe ritornare tra i titolari Gundogan, mentre Bernardo Silva sarà schierato nel tridente d’attacco completato da Aguero e Sterling. Panchina per Gabriel Jesus.

EVERTON. Carlo Ancelotti non cambia il 4-4-2 che gli ha garantito due vittorie nelle sue prime due panchine al ritorno in Premier. L’unica novità di formazione rispetto a quella proposta contro il Newcastle riguarda il centrocampo, con Coleman che prenderà il posto di Walcott. In porta il nazionale inglese Pickford, sicuri del posto Richarlison e l’ex Juventus Kean.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Silva, Aguero, Sterling.

Everton (4-4-2): Pickford; Sidibe, Keane, Holgate, Baines; Coleman, Davis, Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin, Kean.

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football e in streaming su Sky Go.