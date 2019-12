Condividi su

CES 2020 Las Vegas: novità, date e cosa vedere alla kermesse

CES 2020 Las Vegas: novità, date e cosa vedere alla kermesse

Sarà una kermesse futuristica ed avveniristica quella che attende molti visitatori. A Las Vegas andrà in scena nel 2020 il CES, la fiera dell’elettronica di consumo. Le novità saranno numerose e riguarderanno molti produttori, i giapponesi su tutti, almeno per ora. Nella città del gioco per eccellenza si tratterà anche di mobilità innovativa e di tecnologia all’interno degli abitacoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

CES 2020 Las Vegas: le principali protagoniste della fiera

Sotto i riflettori dello showroom ci saranno le auto elettriche e le auto a conduzione autonoma. La Hyundai ha scelto la città dello stato del Nevada per presentare i propri concept di auto senza conducente ma non solo, anche i concept di auto volanti. Le auto del futuro non occuperanno solo le strade ma anche i cieli. Il concept si dota di un sistema definito PAV, ovvero, Personal Air Vehicle. Hyundai pensa anche alla terra ferma e alle esigenze del presente. Proprio per questo motivo presenterà un altro sistema, il cui acronimo è PBV, Personal Built Vehicle. Le due tipologie di veicolo saranno accomunate da dispositivi intelligenti capaci di ottimizzare la guida e di offrire funzioni mai viste prima. La Hyundai sarà solo una delle case produttrici a presentare novità di questo tipo nel corso della fiera.

Dakar 2020: moto elettrica e camion ibrido, ecco i modelli innovativi

CES 2020 Las Vegas: il resto delle novità

Come alla scorsa edizione, quella del 2019, anche in questa occasione si parlerà di mobilità innovativa e ecosostenibile. Il tema sarà di nuovo quello degli autobus senza conducente. Non solo guida autonoma sugli autobus del futuro ma anche trazione elettrica e guida connessa. Il prototipo che verrà svelato sarà l’i-mobility TYPE C-20. La piccola azienda tedesca Bertrandt presenterà invece Harri, un veicolo con un fitto pacchetto di sensori ultrasuoni e telecamere per la guida autonoma.

Francesco Somma

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]